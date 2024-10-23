Умер выдающийся латвийский хоккеист и тренер

В среду в возрасте 72 лет скончался многолетний игрок рижского «Динамо», бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Харалд Васильев, сообщает портал Hokeja atbalstam .

В течение 15 лет (в период 1968—1983 гг.) Харалд Васильев играл за рижское «Динамо».

Получил образование тренера в 1990 года, после этого Харальд переехал в Германию. Следующие два сезона он был играющим тренером в Дортмунде. В Дортмунде Васильев работал до 1994 года.

С 1999 по 2001 год Васильев возглавлял сборную Латвии, сменив на этом посту Леонида Береснева.

Под руководством Васильева сборная Латвии заняла восьмое место на чемпионате мира в Санкт-Петербурге в 2000 году и квалифицировалась на Олимпийские игры 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

В ходе своей карьеры Васильев тренировал команду немецкой высшей лиги (DEL) Крефельд "Пингвин", клуб из Дортмунда EHC, а также латвийские клубы "Рига 2000" и "Земгале"/LLU.