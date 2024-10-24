Рижане вздохнут с облегчением после реализации этого международного проекта

Установка измерительных приборов в столице осуществлялась с привлечением рижан - в их жилищах или на рабочих местах, главным образом, в центре Риги или вблизи него, где характерны проблемы с качеством воздуха. Например, вчера утром, согласно данным измерений, качество воздуха в Риге было хорошим, а в конце прошлой недели более высокая концентрация частиц была зафиксирована измерителями в Пардаугаве - в парке Узварас и вблизи Слокас/Юрмалас гатве. Повышение, впрочем, было несущественным.

"Цель проекта - изучить различия в образовании загрязнения воздуха в зависимости от времени суток, интенсивности движения, факторов окружающей среды, погоды, времени года, плотности и вида застройки, в том числе в городских парках, собрать данные о двухлетнем этапе и передать их экспертам для анализа и предоставления рекомендаций Рижской думе", - рассказал глава администрации Рижского региона планирования Эдгар Рантиньш.

В течение двух лет за измерениями в онлайн-режиме может следить любой желающий на сайте "Map.purpleair.com". Затем обобщенные данные с выводами будут переданы в распоряжение Рижского самоуправления, чтобы в будущем их можно было использовать в городском планировании и решении различных вопросов, связанных с окружающей средой и экологией.

Рига все чаще сталкивается с проблемами, вызванными изменениями климата, в частности, с повышением средней температуры в городе. Поэтому в городском планировании все большую роль играет эффективное использование зеленой зоны и меры по сокращению транспорта, в том числе с привлечением к планированию жителей и их сообществ, пояснили представители Рижского региона планирования.

Diena