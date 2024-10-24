Baltijas balss logotype

Рижане вздохнут с облегчением после реализации этого международного проекта 1

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2024
LETA
Рижане вздохнут с облегчением после реализации этого международного проекта

В рамках международного проекта "Urban ReLeaf" Рижский регион планирования установил 20 специальных измерительных приборов с датчиками для измерения качества воздуха в Риге, сообщили представители Рижского региона планирования.

Установка измерительных приборов в столице осуществлялась с привлечением рижан - в их жилищах или на рабочих местах, главным образом, в центре Риги или вблизи него, где характерны проблемы с качеством воздуха. Например, вчера утром, согласно данным измерений, качество воздуха в Риге было хорошим, а в конце прошлой недели более высокая концентрация частиц была зафиксирована измерителями в Пардаугаве - в парке Узварас и вблизи Слокас/Юрмалас гатве. Повышение, впрочем, было несущественным.

"Цель проекта - изучить различия в образовании загрязнения воздуха в зависимости от времени суток, интенсивности движения, факторов окружающей среды, погоды, времени года, плотности и вида застройки, в том числе в городских парках, собрать данные о двухлетнем этапе и передать их экспертам для анализа и предоставления рекомендаций Рижской думе", - рассказал глава администрации Рижского региона планирования Эдгар Рантиньш.

В течение двух лет за измерениями в онлайн-режиме может следить любой желающий на сайте "Map.purpleair.com". Затем обобщенные данные с выводами будут переданы в распоряжение Рижского самоуправления, чтобы в будущем их можно было использовать в городском планировании и решении различных вопросов, связанных с окружающей средой и экологией.

Рига все чаще сталкивается с проблемами, вызванными изменениями климата, в частности, с повышением средней температуры в городе. Поэтому в городском планировании все большую роль играет эффективное использование зеленой зоны и меры по сокращению транспорта, в том числе с привлечением к планированию жителей и их сообществ, пояснили представители Рижского региона планирования.

Diena

#воздух
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
4
5

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    24-го октября

    С чего они вздохнут? Наставят приборов , покричат спасите, помогите, и введут какой нибудь новый налог или сбор, или еще как то отберут деньги. Реально воздухом никто заниматься не будет, будут доить бабки.

    27
    2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео