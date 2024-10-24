У электромобилей в Риге хотят начать отбирать привилегии

В настоящее время столичная дума обсуждает инициативу об отмене льгот для электромобилей на стоянках, находящихся в ведении ООО "Rīgas satiksme", сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Представитель самоуправления Айра Анцане, комментируя призыв объединения «Город для людей» (Pilsēta cilvēkiem) отменить льготы по бесплатной парковке электромобилей на парковках, находящихся в ведении «Rīgas satiksme», «поскольку они оказывают негативное влияние на городскую среду», признала, что «эта тема была поднята как предмет обсуждения».

"Мнения как экспертов, так и политиков оцениваются, но конкретного вывода на данный момент нет. Мы продолжим оценивать как положительные, так и отрицательные последствия", - сообщила представитель муниципалитета.

Как сообщалось, "Город для людей" считает, что преимущества не способствуют использованию более экологически чистых видов транспорта, количество автомобильного транспорта в городах следует сократить в целом, из-за льгот рижское предприятие «Rīgas satiksme» не получает доходов от парковок, более того, электромобили, как правило, долго стоят на стоянках, тем самым «отнимая место у автомобилей, водителям которых действительно необходимо временно припарковать свое транспортное средство в Риге».

Представители объединения подчеркивают, что городское пространство ограничено, особенно в центре и старом городе, поэтому для жителей было бы более выгодно, если бы уличное пространство использовалось для озеленения, расширения пешеходных тротуаров, велосипедной инфраструктуры и инструментов для микромобильности, а также парклетов и террас кафе. Плата за парковку является хорошим инструментом для эффективного и временного использования парковочных мест вместо того, чтобы служить долгосрочными парковками, заявляют в организации.

В то же время, Латвийское общество электроавтомобилей ("Latvijas Elektroauto biedrība"/ЛОЭА), реагируя на эту инициативу, выражает позицию, что проблема не в парковке электромобилей в старом городе, а в общей интенсивности автомобильного движения. Электромобили «как наиболее экологически чистый вид транспорта» могут стать частью решения. Одной из основных причин существующих преимуществ электромобилей является национальная стратегия – способствовать переходу на более экологически чистые транспортные средства с целью снижения выбросов и, вопреки утверждениям общества, улучшения качества жизни в городе за счет снижения выбросов, уменьшая загрязнение воздуха и шум от транспорта.

Представители ЛОЭА согласны, что льготы уменьшают доходы "Rīgas satiksme", но подчеркивают, что важно оценить и другие преимущества. Бесплатные парковочные места являются одним из основных инструментов стимулирования покупки и использования электромобилей. Отменив льготы на электромобили, люди могут отказаться от их покупки, а также нестабильность на рынке может помешать компаниям уже сейчас менять свой парк, что в долгосрочной перспективе может негативно повлиять на экономику Латвии, продолжающую зависеть от импортного топлива и изменений его цены.

Представители ассоциации подчеркивают, что если изменения в программах поддержки необходимы, то они должны проводиться постепенно и заранее информировать о них общество, а также изменения должны основываться на данных. Также важно разработать долгосрочную концепцию развития электромобилей в Латвии и сотрудничать с предприятиями, чтобы способствовать их переходу на электромобили. Чтобы способствовать устойчивой мобильности и снизить загрязнение городского воздуха, необходимо продолжать поддерживать развитие электромобилей.

Общество «Город для людей» действует с 2016 года с целью содействия созданию хорошей городской среды в Риге и других городах Латвии.

ЛОЭА объединяет владельцев электромобилей, предпринимателей и энтузиастов, связанных с областью электромобилей, с целью защиты интересов владельцев электромобилей при разработке государственной политики и нормативных актов, а также развитии инфраструктуры.