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У электромобилей в Риге хотят начать отбирать привилегии 3

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2024
BB.LV
У электромобилей в Риге хотят начать отбирать привилегии

В настоящее время столичная дума обсуждает инициативу об отмене льгот для электромобилей на стоянках, находящихся в ведении ООО "Rīgas satiksme", сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Представитель самоуправления Айра Анцане, комментируя призыв объединения «Город для людей» (Pilsēta cilvēkiem) отменить льготы по бесплатной парковке электромобилей на парковках, находящихся в ведении «Rīgas satiksme», «поскольку они оказывают негативное влияние на городскую среду», признала, что «эта тема была поднята как предмет обсуждения».

"Мнения как экспертов, так и политиков оцениваются, но конкретного вывода на данный момент нет. Мы продолжим оценивать как положительные, так и отрицательные последствия", - сообщила представитель муниципалитета.

Как сообщалось, "Город для людей" считает, что преимущества не способствуют использованию более экологически чистых видов транспорта, количество автомобильного транспорта в городах следует сократить в целом, из-за льгот рижское предприятие «Rīgas satiksme» не получает доходов от парковок, более того, электромобили, как правило, долго стоят на стоянках, тем самым «отнимая место у автомобилей, водителям которых действительно необходимо временно припарковать свое транспортное средство в Риге».

Представители объединения подчеркивают, что городское пространство ограничено, особенно в центре и старом городе, поэтому для жителей было бы более выгодно, если бы уличное пространство использовалось для озеленения, расширения пешеходных тротуаров, велосипедной инфраструктуры и инструментов для микромобильности, а также парклетов и террас кафе. Плата за парковку является хорошим инструментом для эффективного и временного использования парковочных мест вместо того, чтобы служить долгосрочными парковками, заявляют в организации.

В то же время, Латвийское общество электроавтомобилей ("Latvijas Elektroauto biedrība"/ЛОЭА), реагируя на эту инициативу, выражает позицию, что проблема не в парковке электромобилей в старом городе, а в общей интенсивности автомобильного движения. Электромобили «как наиболее экологически чистый вид транспорта» могут стать частью решения. Одной из основных причин существующих преимуществ электромобилей является национальная стратегия – способствовать переходу на более экологически чистые транспортные средства с целью снижения выбросов и, вопреки утверждениям общества, улучшения качества жизни в городе за счет снижения выбросов, уменьшая загрязнение воздуха и шум от транспорта.

Представители ЛОЭА согласны, что льготы уменьшают доходы "Rīgas satiksme", но подчеркивают, что важно оценить и другие преимущества. Бесплатные парковочные места являются одним из основных инструментов стимулирования покупки и использования электромобилей. Отменив льготы на электромобили, люди могут отказаться от их покупки, а также нестабильность на рынке может помешать компаниям уже сейчас менять свой парк, что в долгосрочной перспективе может негативно повлиять на экономику Латвии, продолжающую зависеть от импортного топлива и изменений его цены.

Представители ассоциации подчеркивают, что если изменения в программах поддержки необходимы, то они должны проводиться постепенно и заранее информировать о них общество, а также изменения должны основываться на данных. Также важно разработать долгосрочную концепцию развития электромобилей в Латвии и сотрудничать с предприятиями, чтобы способствовать их переходу на электромобили. Чтобы способствовать устойчивой мобильности и снизить загрязнение городского воздуха, необходимо продолжать поддерживать развитие электромобилей.

Общество «Город для людей» действует с 2016 года с целью содействия созданию хорошей городской среды в Риге и других городах Латвии.

ЛОЭА объединяет владельцев электромобилей, предпринимателей и энтузиастов, связанных с областью электромобилей, с целью защиты интересов владельцев электромобилей при разработке государственной политики и нормативных актов, а также развитии инфраструктуры.

#электромобили
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Комментарии (3)

  • Д
    Дед
    24-го октября

    Ну, вот, как и ожидалось. Не долго наша родина может себе позволить не платить. Платные парковки, это вообще круто. За что они берут деньги? Дорога построена за наш счет, никто машину не охраняет, так за что? Был давеча в Питере, так там кое где можно найти, но кругом свободные стоянки и в любое время можно ДАРМА поставить машину.

    17
    1
  • MiU
    Made in USSR
    Дед
    24-го октября

    Не могу себе представить ситуацию, если вдруг в Риге парковки станут бесплатными. Особенно в Старой Риге. Сейчас, когда в час надо платить 5 или 7 Евро, всё бывает настолько забито, что и за полчаса не поставишь машину.

    7
    1
  • Д
    Дед
    Дед
    24-го октября

    Made in USSR. Вы предполагаете, если парковки станут бесплатными, то все приедут в Ригу и оставят машины. Машин больше не станет. Просто пропадет кормушка у правящих. Кто считает те деньги, что платят люди за стоянку. Сколько дармоедов кормится у этого корыта?

    15
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