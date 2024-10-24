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В Латвии наконец-то выросло число желающих стать педагогами 1

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2024
LETA
В Латвии наконец-то выросло число желающих стать педагогами

В этом году наблюдается увеличение числа учащихся в вузах, выросло оно и в одной из приоритетных сфер - педагогике. При этом стало больше и тех, кто готовится для работы в специальной педагогике.

Это связано как с увеличением числа финансируемых государством учебных мест, так и с другими мотивирующими мероприятиями. Правда, есть сферы, в которых количество молодых студентов в этом году равняется нулю, например, по программе учителей музыки.

Статистика показывает, что 60% выпускников средних школ сразу поступают в вуз, кроме того, достаточно большое количество делает это в последующие годы. Сейчас наметилась тенденция на увеличение числа поступающих в вузы, которая сохранится в ближайшие годы, а затем прогнозируется спад, отметил на подкомиссии Сейма по высшему образованию, науке и человеческим ресурсам заместитель госсекретаря Министерства образования и науки по вопросам развития человеческого капитала, науки и инноваций Янис Пайдерс.

Если говорить о выбираемых направлениях, то изменений практически нет: по-прежнему верхние строки списка наиболее популярных направлений занимают социальные науки, коммерческие науки и право, в которых, правда, наблюдается небольшой спад обучающихся (с 34,1% до 33,7%). Похожая тенденция отмечается в сфере услуг (спад с 7,2% до 6,9%); рост наблюдается в секторе STEM и информационных технологий - с 10,9% до 11,5%, а также в образовании - с 6,4% до 6,7%, что в этой сфере оценивается как положительный поворот. На бюджетных местах (на всех уровнях обучения 25 184 бюджетных места, что составляет 40% от всех учебных мест) учится примерно половина всех студентов, но отдельно по направлениям на языке цифр это выглядит так: в социальных науках, коммерческих науках и праве 4334 человек (17%) обучающихся за государственные средства, а 20 619 учатся за свои деньги. В здравоохранении и сфере социального благосостояния - соответственно 7346 (51%) и 6962; в инженерных науках, производстве, строительстве - 6089 (65%) и 3245, естественных науках, математике, ИТ - 4906 (58%) и 3603, гуманитарных науках и искусстве - 3284 (61%) и 2109, образовании - 2643 (53%) и 2348, услугах - 2047 (40%) и 3097, сельском хозяйстве - 776 (53%) и 692.

Diena

#образование
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го октября

    Ну молодцы! Молодцы. Не только отчитались, но и в очередной раз насмешили. Получается, надо просто подождать лет так ещё пять-шесть и тогда учителя появятся с лихвой. А сколько за это время уйдут на пенсию?! Ни черта латвийское правительство не умеет. А нет, умеет. Народными деньгами Украину "восстанавливать". А Латвия им похоже что реально пофиг.

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