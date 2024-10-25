В Латвия появилась новая идея по улучшению демографии. Что на этот раз?

Для улучшения демографической ситуации Министерство благосостояния предлагает обеспечить доступность детских садов с годовалого возраста, ввести дополнительные услуги по присмотру за детьми, в том числе после окончания уроков в начальной школе, пересмотреть налоговые льготы и пособия, а также увеличить другую поддержку до и после появления ребенка в семье, говорится в докладе министерства о ситуации с демографической политикой в стране.

Для улучшения демографической ситуации министерство предлагает три направления деятельности: каждый ребенок - это ценность, качественная среда обитания и содействие миграции и реэмиграции.

По первому направлению - "Каждый ребенок - ценность" министерство предлагает десятки новых мер, большинство из которых потребуют дополнительного финансирования.

Так, предлагается предоставлять услуги детского сада детям с одного года жизни, включая бесплатное питание.

Министерство также предлагает принимать в муниципальный детский сад детей, которые не проживают в данном самоуправлении, но родители работают в этом самоуправлении. Кроме того, министерство предлагает расширить группы, для которых прием в детские сады должен быть приоритетным, например, дети, чьи родители имеют функциональные нарушения, дети из многодетных семей и дети, воспитываемые одним взрослым.

Министерство также предлагает создать более широкую систему присмотра за детьми дошкольного возраста, включая кратковременный присмотр. Министерство рекомендует подумать о предоставлении таких услуг по присмотру вне времени работы детских садов и после окончания уроков в начальной школе, а также для детей, чьи родители имеют ненормированный рабочий день.

Некоторые меры направлены на улучшение доступа к дородовому, родовому и послеродовому уходу и поддержке молодых родителей. Например, Минблаг поощряет введение детского приданого, профилактической программы здравоохранения во время беременности и в послеродовой период, чтобы способствовать положительному опыту молодых семей, а также создание сети менторов в самоуправлениях для молодых и будущих родителей.

Министерство также предлагает оплачивать три медицинские процедуры оплодотворения, если первая оказалась неудачной. В настоящее время после одной неудачной ЭКО оплачивается еще одна процедура.

В целях обеспечения финансовой стабильности семей Минблаг предлагает увеличить различные пособия, связанные с рождением ребенка, а также пересмотреть целевые группы и объекты взносов социального страхования.

Это лишь малая часть планов по улучшению демографии. Среди других мер - расширение доступа детей к медицинским услугам, повышение устойчивости пожилых людей к рынку труда, мотивация и вовлечение экономически неактивного населения в рынок труда и т. д.