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Водитель общественного транспорта включает радио на русском – боль отдельно взятых комментирует «Ригас сатиксме» 6

Наша Латвия
Дата публикации: 25.10.2024
BB.LV
Водитель общественного транспорта включает радио на русском – боль отдельно взятых комментирует «Ригас сатиксме»

«Хотелось бы понять, нормально ли, что водитель общественного транспорта во время работы включает радио на русском языке?» С таким вопросом в социальной сети «X» к «Ригас сатиксме» обратился рижанка.

Судя по всему, жительница была неприятно удивлена тем, что в общественном транспорте ей приходилось слушать радио на русском языке. «Ригас сатиксме» поспешила отреагировать незамедлительно, написав: «Водители могут слушать разрешенные в Латвии русскоязычные радиостанции».

К обсуждению присоединились и другие пользователи соцсети. Кто-то спросил: «Почему русское радио для вас в приоритете? Если бы водитель слушал блэк-метал или песни легионеров об избиении вшивых (не говоря уже о воях мусульманских мулл), то вдруг выяснилось бы, что это вредно для вашего бизнеса, и вы бы это запретили. Зачем отпугивать клиентов русским радио?»

«Водитель может слушать любое разрешенное в Латвии радио. Однако это нужно делать так, чтобы было тихо и не звучало ни в салоне, ни мешало пассажирам», - ответили представители компании.

Другой пользователь тут же добавил: «А как вы думаете? Если бы это условие было соблюдено, заметил бы это кто-нибудь из пассажиров, что там играет это проклятое радио?»

На это в «Ригас сатиксме» ответили, что конкретный случай, когда русскоязычное радио побеспокоило пассажира, зафиксирован и передан ответственным коллегам для дальнейших действий.

Другой пользователь «Х», отреагировав на это, написал: «Почему пассажиры вообще должны слушать (слышать) то, что нравится водителю? Жаль, что я не водитель, я бы постоянно ставил украинские песни и гимн. Пусть страдает рижская вата!»

Справедливости ради, стоит отметить, что не все пользователи придерживаются столь негативного мнения.

«Если водителям так проще рулить, то мне все равно. Я хочу безопасно добраться из точки А в точку Б», - пишет один из пользователей.

«Хотелось бы понять, нормально ли это, что у задающих такие больные вопросы, есть доступ в интернет с возможностью писать публично?», - отметил другой.

#общественный транспорт #дерусификация
5
1

Комментарии (6)

  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    25-го октября

    Работа водителя в общественном транспорте очень тяжёлая, нужно иметь железные нервы и оплата совсем не супер. Так что вряд ли получится заменить русскоязычных

    19
    0
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    25-го октября

    Работа водителя в общественном транспорте очень тяжёлая, нужно иметь железные нервы и оплата совсем не супер. Так что вряд ли получится заменить русскоязычных

    20
    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    25-го октября

    Вот было бы радости нацикам если все русские уволились... На такси как бояре бу ездили.

    19
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го октября

    ...а ещё водители "Rigas Satiksme" по-русски ходят, сидят пердят и думают. Это во-первых. Во-вторых: какое право и почему имеют пассажиры общественного транспорта записывать видео работы водителя, тем самым отвлекая его от выполнения своих прямых обязанностей. Тем самым ставя под угрозу безопасность всех остальных пассажиров? Возможно на автора данного видео необходимо написать заявление в муниципальную полицию Риги чтобы они разобрались в поступке данного пассажира

    39
    0
  • ФФ
    Федул Федулов
    25-го октября

    Скоро рижанка будет слушать молитву муллы с минорета два раза в день на весь город и будет счастлива.

    27
    0
  • Д
    Дед
    25-го октября

    Да, это нормально! Человек на рабочем месте слушает радио. Не понятно, почему вы решили, что у вас есть право, кому то указывать.

    36
    0
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