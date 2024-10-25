Водитель общественного транспорта включает радио на русском – боль отдельно взятых комментирует «Ригас сатиксме»

«Хотелось бы понять, нормально ли, что водитель общественного транспорта во время работы включает радио на русском языке?» С таким вопросом в социальной сети «X» к «Ригас сатиксме» обратился рижанка.
Судя по всему, жительница была неприятно удивлена тем, что в общественном транспорте ей приходилось слушать радио на русском языке. «Ригас сатиксме» поспешила отреагировать незамедлительно, написав: «Водители могут слушать разрешенные в Латвии русскоязычные радиостанции».
Labdien! Vadītāji drīkst klausīties Latvijā atļautās krievu valodā raidošās radio stacijas.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) October 23, 2024
К обсуждению присоединились и другие пользователи соцсети. Кто-то спросил: «Почему русское радио для вас в приоритете? Если бы водитель слушал блэк-метал или песни легионеров об избиении вшивых (не говоря уже о воях мусульманских мулл), то вдруг выяснилось бы, что это вредно для вашего бизнеса, и вы бы это запретили. Зачем отпугивать клиентов русским радио?»
«Водитель может слушать любое разрешенное в Латвии радио. Однако это нужно делать так, чтобы было тихо и не звучало ни в салоне, ни мешало пассажирам», - ответили представители компании.
Другой пользователь тут же добавил: «А как вы думаете? Если бы это условие было соблюдено, заметил бы это кто-нибудь из пассажиров, что там играет это проклятое радио?»
На это в «Ригас сатиксме» ответили, что конкретный случай, когда русскоязычное радио побеспокоило пассажира, зафиксирован и передан ответственным коллегам для дальнейших действий.
Другой пользователь «Х», отреагировав на это, написал: «Почему пассажиры вообще должны слушать (слышать) то, что нравится водителю? Жаль, что я не водитель, я бы постоянно ставил украинские песни и гимн. Пусть страдает рижская вата!»
Справедливости ради, стоит отметить, что не все пользователи придерживаются столь негативного мнения.
«Если водителям так проще рулить, то мне все равно. Я хочу безопасно добраться из точки А в точку Б», - пишет один из пользователей.
«Хотелось бы понять, нормально ли это, что у задающих такие больные вопросы, есть доступ в интернет с возможностью писать публично?», - отметил другой.
Ne tikai radio viņi klausās. Nesen 26. autobusā viss salons skanēja, kad šoferis savā telefonā kaut kādu sarunu vai komēdijšovu bija uzlicis. Viens ir tas, kādā valodā, bet šajā gadījumā arī tas skaļums bija daudz par daudz. pic.twitter.com/rkK8sJQXWv— Kristīne Gasone (@KristineGasone) October 25, 2024
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