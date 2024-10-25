Водитель общественного транспорта включает радио на русском – боль отдельно взятых комментирует «Ригас сатиксме»

«Хотелось бы понять, нормально ли, что водитель общественного транспорта во время работы включает радио на русском языке?» С таким вопросом в социальной сети «X» к «Ригас сатиксме» обратился рижанка.

Судя по всему, жительница была неприятно удивлена тем, что в общественном транспорте ей приходилось слушать радио на русском языке. «Ригас сатиксме» поспешила отреагировать незамедлительно, написав: «Водители могут слушать разрешенные в Латвии русскоязычные радиостанции».

Labdien! Vadītāji drīkst klausīties Latvijā atļautās krievu valodā raidošās radio stacijas. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) October 23, 2024

К обсуждению присоединились и другие пользователи соцсети. Кто-то спросил: «Почему русское радио для вас в приоритете? Если бы водитель слушал блэк-метал или песни легионеров об избиении вшивых (не говоря уже о воях мусульманских мулл), то вдруг выяснилось бы, что это вредно для вашего бизнеса, и вы бы это запретили. Зачем отпугивать клиентов русским радио?»

«Водитель может слушать любое разрешенное в Латвии радио. Однако это нужно делать так, чтобы было тихо и не звучало ни в салоне, ни мешало пассажирам», - ответили представители компании.

Другой пользователь тут же добавил: «А как вы думаете? Если бы это условие было соблюдено, заметил бы это кто-нибудь из пассажиров, что там играет это проклятое радио?»

На это в «Ригас сатиксме» ответили, что конкретный случай, когда русскоязычное радио побеспокоило пассажира, зафиксирован и передан ответственным коллегам для дальнейших действий.

Другой пользователь «Х», отреагировав на это, написал: «Почему пассажиры вообще должны слушать (слышать) то, что нравится водителю? Жаль, что я не водитель, я бы постоянно ставил украинские песни и гимн. Пусть страдает рижская вата!»

Справедливости ради, стоит отметить, что не все пользователи придерживаются столь негативного мнения.

«Если водителям так проще рулить, то мне все равно. Я хочу безопасно добраться из точки А в точку Б», - пишет один из пользователей.

«Хотелось бы понять, нормально ли это, что у задающих такие больные вопросы, есть доступ в интернет с возможностью писать публично?», - отметил другой.