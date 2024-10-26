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Дело доктора Медниса: прокуратура разводит руками, несмотря на слова министра 1

Наша Латвия
Дата публикации: 26.10.2024
BB.LV
Дело доктора Медниса: прокуратура разводит руками, несмотря на слова министра

«Врачи не являются особо защищенной группой от преступлений на почве ненависти», - объясняет Латвийскому телевидению свое решение о прекращении дела в отношении гомеопата Медниса прокурор Рижской Зиемельской прокуратуры.

Ассоциация врачей Латвии будет обжаловать это решение государственной полиции и прокуратуры – об отказе в возбуждении уголовного дела. В свою очередь, в профессиональном плане решающим для самого Медниса станет 5 ноября, когда будет решено аннулировать его сертификат.

10 октября министр внутренних дел Рихардс Козловскис («Новое единство») заявил в программе Латвийского телевидения «Вопрос дня», что распространители фейковых новостей, в том числе педиатр Меднис, должны ответить за публичную клевету на врачей Детской больницы.

«Залечить до смерти? За это надо отвечать! Это мое убеждение. Но увидим ли мы это в работе полиции? Я не могу обещать, что мы реализуем уголовный процесс. Но очевидно, что простого объяснения тут недостаточно», - заявил министр.

После этих слов, стало известно, что ни Госполиция, ни прокуратура не видят оснований для возбуждения уголовного дела. Получается, что соответствующая статья закона против разжигания ненависти защищает группы лиц по признаку расы, пола, этнической принадлежности или сексуальной ориентации, либо характеристик, которые человек приобретает независимо от себя. Именно так прокурор обосновывает свое решение.

«Уголовное законодательство не предусматривает защиту такой группы, как врачи и медицинский персонал, от разжигания ненависти. И преступлений на почве ненависти», – объясняет Даце Милберга, прокурор Зиемельской прокуратуры Риги. По мнению прокурора, есть и другие варианты заставить врача ответить за свои слова.

«Есть инструменты, позволяющие ограничить подобные непрофессиональные публичные выступления! В то же время вчера было объявлено, что Комиссия по этике врачей обратилась с просьбой оценить вопрос о лишении сертификата. Это самое адекватное, поскольку уголовная ответственность не предусмотрена», - сказала Милберга.

Правление Латвийской ассоциации врачей уже решило обжаловать это решение прокурора.

Напомним, в то время, когда врачи Детской больницы боролись за жизнь мальчика, больного дифтерией, его семья и педиатр Меднис поставили под сомнение работу врачей больницы. После смерти мальчика последовало заявление о том, что его «залечили до смерти». Руководство детской больницы заявило, что будет защищать своих врачей и доброе имя больницы, не допуская распространения дезинформации и лжи в социальных сетях. Сам Меднис уже заявил, что будет давать интервью только в прямом эфире.

#здравоохранение
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    26-го октября

    А при оккупации во всем СССР случаи дифтерии были практически единичны.

    16
    1

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