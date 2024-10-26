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Доска жалоб: «Ригас сатиксме», мне нарушить принципы и начать ездить «зайцем»?! 4

Наша Латвия
Дата публикации: 26.10.2024
BB.LV
Доска жалоб: «Ригас сатиксме», мне нарушить принципы и начать ездить «зайцем»?!

«До работы 3 остановки на автобусе «Ригас сатиксме» (30-40 минут пешком). Стоимость билета — 1,50 евро за 90 минут или 3 евро в день», — пишет Юлия в «Доске жалоб».

«К примеру, за 25 рабочих дней — у меня выходит 75 евро. За что? За три остановки? Может, нарушить принципы и ездить «зайцем»? Я знаю много людей, которым приходится ездить на работу несколько остановок, те же две остановки, и они принципиально не ездят «зайцами».

Я думаю, что Риге Сатиксме пора задуматься о различных вариантах оплаты. Кто-то может проехать тремя транспортами за 1,50 за 90 минут, а кто-то должен платить эту сумму за три остановки!» - возмущается рижанка.

#доска жалоб
24
5

Комментарии (4)

  • DD
    Dmitrijs Drobisevskis
    27-го октября

    Купите проездной за 30 евро и будет вам экономия в 2 раза.

    17
    5
  • GB
    Gulmira Balzere
    27-го октября

    А прогуляться пешком эти 3 остановки сложно? Я много месяцев ходила пешком 3 остановки (2,8 км) туда и обратно. И радовалась, что могу свежим воздухом подышать. Смешно прям это слышать.Больше гуляйте и будем вам здоровье.

    ю обратно

    14
    15
  • S
    SeaWolf
    27-го октября

    30-40 минут можно и прогуляться, а так действительно есть проездные и вроде как не дорого

    14
    10
  • УС
    Уитя Синий
    26-го октября

    Проездной купить за 30 € и не ныть ,видимо не судьба

    40
    6

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