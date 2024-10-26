Доска жалоб: «Ригас сатиксме», мне нарушить принципы и начать ездить «зайцем»?!

«До работы 3 остановки на автобусе «Ригас сатиксме» (30-40 минут пешком). Стоимость билета — 1,50 евро за 90 минут или 3 евро в день», — пишет Юлия в «Доске жалоб».

«К примеру, за 25 рабочих дней — у меня выходит 75 евро. За что? За три остановки? Может, нарушить принципы и ездить «зайцем»? Я знаю много людей, которым приходится ездить на работу несколько остановок, те же две остановки, и они принципиально не ездят «зайцами».

Я думаю, что Риге Сатиксме пора задуматься о различных вариантах оплаты. Кто-то может проехать тремя транспортами за 1,50 за 90 минут, а кто-то должен платить эту сумму за три остановки!» - возмущается рижанка.