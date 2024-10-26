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Латвийские врачи переписывают историю. 13-часовая операция – удаление опухоли и восстановление лица 2

Наша Латвия
Дата публикации: 26.10.2024
BB.LV
Латвийские врачи переписывают историю. 13-часовая операция – удаление опухоли и восстановление лица

В Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) 43-летнему пациенту была сделана очень сложная и радикальная операция на голове и шее, передает ЛТВ.

В ходе 13-часовой операции опухоль, поразившая половину верхней челюсти, основание рта, язык и лицо, была удалена, а лицо вновь восстановлено. Это самая масштабная операция по удалению опухоли в Латвии, которая также позволила написать новую страницу в книге истории медицины.

Как в фантастических фильмах, так можно описать операцию, в ходе которой у пациента иссекают злокачественную опухоль и буквально собирают лицо обратно с помощью трех микрососудистых рычагов. Даже врачи никогда не видели такой серьезной онкологии. Ренарс Декснис, заведующий отделением хирургии головы и шеи клиники онкохирургии, рассказал: «Пациенту было назначено обследование в зеленом коридоре. В основании рта, языка, нижней челюсти, близко к нижней челюсти, обнаружена большая опухоль. Мы назначили химиотерапию с целью остановить и уменьшить ее».

У врачей не было примеров, на которых можно было бы почерпнуть опыт проведения такой операции.

Пластический хирург RAKUS, доктор медицины Янис Зариньш рассказал: «Это был случай, когда мы не смогли следовать мировым рекомендациям. Эту опухоль лечили как неоперабельную. И после химиотерапии она осталась прежнего размера. Следующий шаг – ничего не делать. Но пациенту 43 года, у него есть семья, он очень хочет жить».

Операция длилась 13 часов – филигранная работа, как по удалению рака, так и по сборке лица. Больной жив, может говорить и есть, ни на что не жалуется. Сейчас пациент проходит лучевую терапию.

#здравоохранение
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0

Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го октября

    💪 Молодцы.

    6
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го октября

    💪 Молодцы.

    4
    0

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