Начну выплачивать долги, куплю одежду не из «секонда»…Боль молодой матери после «декрета»

Составление государственного бюджета Латвии – это процесс, в котором распределение ограниченных средств между приоритетами требует тщательной и справедливой процедуры. Это что-то вроде челленджа, где каждый ответственный политик становится швеей, пытающейся сшить из ограниченной ткани необходимую одежду для всего общества.

Стоит ли говорить, что многие женщины после рождения ребенка ощущают глубокую финансовую яму, выбраться из которой непросто. Радость от возможности вернуться к прежнему уровню дохода велика.

«Первую зарплату после декрета я жду как облегчение, как возможность снова вздохнуть. Я, конечно, имею в виду не ездить в путешествия, а начать отдавать долги, покупать одежду не из «секонда» и, может быть, даже снова красить волосы в парикмахерской. Это тяжелая финансовая дыра после рождения ребенка», — пишет женщина в своем аккаунте в социальной сети «Х».

Pirmo algu pēc BKA gaidu kā atbrīvošanu, kā iespēju atkal uzelpot. Ar to es, protams, nedomāju braukt ceļojumos, bet gan sākt dzēst parādu, nopirkt kādu apģērbu, kas nav humpalas, un varbūt pat atsākt krāsot matus pie friziera. 🫤 Grūta tā finanšu bedre pēc bērna piedzimšanas. — eustoma (@_eustoma_) October 21, 2024

Другие женщины также согласны с тем, что период отпуска по уходу за ребенком в жизни очень тяжелый в финансовом отношении.

«Это горькая реальность для многих женщин и последствия решения иметь ребенка/детей. Должно быть иначе (особенно на фоне снижения демографических показателей в Латвии). И давайте обойдемся без «где муж/нужен муж», «надо больше зарабатывать», «нечего жаловаться».

Другая мама пишет: «Святой комментарий, этап декрета финансово тяжелый! Также в периоды после этого, когда малыши болеют и приходится брать больничные, но постепенно все налаживается, малыши меньше болеют, и денег становится больше. Выносливости!»

«Присоединяюсь. Я снова начала работать незадолго до первого дня рождения моего ребенка. К счастью, есть те, кто мог оставаться с малышом. Я подсчитывала, что пройдет минимум год, пока я погашу все долги, накопившиеся за время декрета. В том числе быстрые кредиты. Плохо, конечно, что взяла. А что мне было делать?», - пишет другая мама.

Противоположные мнения также можно прочитать в обсуждении. Например, женщина отмечает: «Не первый такой пост и не последний. Рекомендую (без высокомерия) посмотреть, сколько длится отпуск по уходу за ребенком здесь, в ЕС. И еще - какие выплаты. У Латвии очень хорошая ситуация! И да, нужно планировать детей, в том числе финансово».