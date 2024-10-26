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Начну выплачивать долги, куплю одежду не из «секонда»…Боль молодой матери после «декрета» 2

Наша Латвия
Дата публикации: 26.10.2024
BB.LV
Начну выплачивать долги, куплю одежду не из «секонда»…Боль молодой матери после «декрета»

Составление государственного бюджета Латвии – это процесс, в котором распределение ограниченных средств между приоритетами требует тщательной и справедливой процедуры. Это что-то вроде челленджа, где каждый ответственный политик становится швеей, пытающейся сшить из ограниченной ткани необходимую одежду для всего общества.

Стоит ли говорить, что многие женщины после рождения ребенка ощущают глубокую финансовую яму, выбраться из которой непросто. Радость от возможности вернуться к прежнему уровню дохода велика.

«Первую зарплату после декрета я жду как облегчение, как возможность снова вздохнуть. Я, конечно, имею в виду не ездить в путешествия, а начать отдавать долги, покупать одежду не из «секонда» и, может быть, даже снова красить волосы в парикмахерской. Это тяжелая финансовая дыра после рождения ребенка», — пишет женщина в своем аккаунте в социальной сети «Х».

Другие женщины также согласны с тем, что период отпуска по уходу за ребенком в жизни очень тяжелый в финансовом отношении.

«Это горькая реальность для многих женщин и последствия решения иметь ребенка/детей. Должно быть иначе (особенно на фоне снижения демографических показателей в Латвии). И давайте обойдемся без «где муж/нужен муж», «надо больше зарабатывать», «нечего жаловаться».

Другая мама пишет: «Святой комментарий, этап декрета финансово тяжелый! Также в периоды после этого, когда малыши болеют и приходится брать больничные, но постепенно все налаживается, малыши меньше болеют, и денег становится больше. Выносливости!»

«Присоединяюсь. Я снова начала работать незадолго до первого дня рождения моего ребенка. К счастью, есть те, кто мог оставаться с малышом. Я подсчитывала, что пройдет минимум год, пока я погашу все долги, накопившиеся за время декрета. В том числе быстрые кредиты. Плохо, конечно, что взяла. А что мне было делать?», - пишет другая мама.

Противоположные мнения также можно прочитать в обсуждении. Например, женщина отмечает: «Не первый такой пост и не последний. Рекомендую (без высокомерия) посмотреть, сколько длится отпуск по уходу за ребенком здесь, в ЕС. И еще - какие выплаты. У Латвии очень хорошая ситуация! И да, нужно планировать детей, в том числе финансово».

# дети
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Комментарии (2)

  • JB
    Janis Berzin
    26-го октября

    "И да, нужно планировать детей, в том числе финансово" - нет финансов, нет детей. И да, страна вымирает.

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го октября

    Не надо рожать. Пожалуйста не надо рожать детей латышкам. Это очень тяжело и неблагодарно. Лучше купить дорогую одежду, завести личного парикмахера и обязательно новое ВМW!

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