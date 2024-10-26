«Неизвестная бактерия?», или хождение по мукам латвийской пенсионерки

Как в свое время утверждал известный персонаж М. Булгакова, человек «иногда внезапно смертен». Но не только: человек порой бывает подвержен сильной боли – внезапной, неожиданной, резкой...

Вот только что ты был весел и здоров, и вдруг боль буквально перегибает пополам! И очень важно как можно скорее установить причину этой боли, оценить ее опасность для жизни и здоровья и как можно скорее избавить пациента от страданий. Сделать это, понятно, может только медик.

А теперь – о том, что мы услышали от нашей читательницы Светланы М. Сразу оговоримся: события, о которых она рассказала, произошли пару месяцев назад, но на нашу редакционную «Горячую линию» она позвонила не сразу – просто было не до того. Потом она все-таки решила поделиться своей историей, актуальность которой, к сожалению, вряд ли исчезнет в обозримом будущем.

– Началось все с того, что у меня неожиданно, буквально на пустом месте, случился сильнейший приступ: резь в животе, рвота, расстройство желудка – в общем, все симптомы, указывавшие то ли на отравление, то ли на какой-то желудочный вирус. Поскольку еду готовлю сама, всегда все свежее, возможность отравления была минимальной.

Оставалось подозрение на какой-то ротавирус. Поскольку он обычно проходит за пару-тройку дней, решила потерпеть – вдруг пройдет? Но не проходило, и я поняла, что больше терпеть нельзя.

Позвонила в «скорую»; меня спросили, есть ли температура, могу ли я ходить. Температуры не было, ходить вроде могла. Тогда мне посоветовали самостоятельно добраться до ближайшей больницы, потому что, если бригада приедет и окажется, что мой случай не является угрожающим жизни, мне придется платить – на тот момент это было 80 евро.

Я решила не рисковать, все-таки 80 евро для меня, пенсионерки, солидная сумма. Живу в районе Засулаукс, соответственно, ближайшей больницей была больница П.Страдиня. Спасибо мужу – не знаю, как бы без него добралась…

8 часов ожидания

– Пришли мы около 15:00, даже чуть раньше, сели в зале ожидания. В приемное отделение я попала только… в 22:30. Представьте: почти 8 часов то сидели на жестких стульях, то ходили, то снова сидели – в общем, маялись. И при этом такая боль – словно изнутри режут!

Наконец попала в приемное отделение. Все койки заняты, люди в коридоре, опять же, на жестких стульях, сидят, подключенные к системам. Анализ крови берут тут же, в коридоре.

На мой вопрос, нельзя ли где-то прилечь (от 8-часового сидения на жестком стуле в зале ожидания безумно ныла спина), мне ответили, что все койки заняты. Еще бросилось в глаза отсутствие санитаров: раньше, когда придешь в больницу, сразу видно – то и дело возят пациентов на каталках или креслах, а тут – ни одного! Это тоже как-то странно показалось…

Понимая, что после нескольких бессонных ночей и почти 8-часового сидения в ожидании приема я просто не выдержу еще и сидения в течение нескольких часов под капельницей, я решила уехать домой и вернуться завтра утром, как можно раньше.

Расписалась, что ухожу под свою ответственность, вернулась на следующее утро. Сдала все необходимые анализы, ничего плохого в крови не обнаружилось. Но боль при этом не стихала! Врач развел руками – дескать, возможно, это какой-то неизвестный вирус, но помещать в отделение нет никаких оснований: анализы нормальные, температуры нет.

В общем, с чем пришла, с тем и ушла – с болями и прочими симптомами…

Попытка номер два

Еще два дня Светлана пыталась сражаться с неизвестным вирусом самостоятельно: пила больше жидкости, принимала какие-то полезные для кишечника пробиотики, когда становилось невыносимо больно, спасалась спазмолитиками.

Но потом поняла, что без помощи медиков не справится, и, махнув рукой на риск заплатить за ложный вызов, вызвала неотложку, в надежде отправиться теперь уже в Восточную больницу, где уж точно есть гастроэнтерологическое отделение и где есть шанс получить более весомую помощь.

– Врач «скорой» посоветовал поехать в Юрмальскую больницу: она и от Засулаукса поближе, в Булдури, и там все-таки и народу поменьше, и обстановка получше... Мы последовали совету, поехали в Юрмалу. Приехали – и оказалось, что нужного нам отделения там нет. Почему об этом не знал сотрудник «скорой» – хороший вопрос…

Третьим лечебным заведением, куда мы отправились (все с теми же симптомами, которые и не думали никуда исчезать), была Восточная больница, или, как ее по-прежнему называют пациенты, Гайльэзерс. Там мы просидели поменьше – «всего» 4 часа, с 14:00 до 19:00. И все повторилось: взяли анализы, не обнаружили ничего подозрительного, и я уехала с рекомендацией продолжить лечение у семейного врача.

Сразу продолжить лечение оказалось невозможно: наступили выходные дни, семейный врач не работал. Но в понедельник утром я все-таки смогла попасть на прием. Какое у меня на тот момент было состояние, каждый может представить сам: когда целую неделю не можешь ничего есть, когда с трудом передвигаешься из-за сильнейшей боли, когда одолевает тошнота и расстройство желудка…

Семейный врач предположила, что я где-то «зацепила» какую-то непонятную бактерию, и выписала мне целый комплекс всевозможных лекарств и витаминов, в том числе сильные антибиотики. Я в точности выполнила все рекомендации; стало полегче, но до полного выздоровления еще далеко. Диагноз так и не поставлен, что со мной, до сих пор не знаю...

Посоветовали колоноскопию; я позвонила по единому справочному телефону, чтобы узнать, где есть ближайшее время записи. До ближайшего пришлось ждать полтора месяца, причем мне еще очень повезло: кто-то накануне отказался о места, да еще по госпрограмме! А так, бывает, ожидание может растянуться и на год…

Люди и система

Напоследок Светлана подчеркнула, что у нее нет никаких претензий к врачам больниц и «скорой» – люди работают в тех условиях, в какие поставлены. И почему в организации современной системы здравоохранения по-прежнему настолько перекошено соотношение спроса и предложения в сторону спроса, – это вопрос не к ним, а к тем, кто этой отраслью заправляет.

Понятно, что у врача на приеме в «неотложке» нет ни времени, ни возможности углубляться в проблемы конкретного человека, если они выходят за рамки «традиционной» ситуации. Анализы в норме, температуры нет, жизни как будто ничего не угрожает? – остальные вопросы к семейному. Длительное время и недостаточный уровень комфорта в процессе ожидания? Ну, что есть, то и предлагаем...

…В конце своего рассказа читательница назвала главную причину, почему решила рассказать о своих злоключениях. С момента, как она вдруг почувствовала страшную боль, пошел уже второй месяц. И, несмотря на все замечательные результаты анализов и пройденный курс антибиотиков, боль все-таки продолжает ее мучить, хотя и не так сильно.