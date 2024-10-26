Огороженная территория возле памятника Свободы беспокоит рижан. Что происходит?

Сегодня, 26 октября, очевидцы заметили несколько бригад полиции возле памятника Свободы и оцепленной территории вокруг часов «Лайма».

Портал jauns.lv связался с Государственной полицией, чтобы выяснить причину инцидента.

Как сообщила старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Гита Гжибовска, «там был обнаружен подозрительный на первый взгляд предмет. Как обычно в таких случаях, его проверили».

Сообщается, что никакой опасности в ходе проверки обнаружено не было.