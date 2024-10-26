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Огороженная территория возле памятника Свободы беспокоит рижан. Что происходит? 2

Наша Латвия
Дата публикации: 26.10.2024
BB.LV
Огороженная территория возле памятника Свободы беспокоит рижан. Что происходит?

Сегодня, 26 октября, очевидцы заметили несколько бригад полиции возле памятника Свободы и оцепленной территории вокруг часов «Лайма».

Портал jauns.lv связался с Государственной полицией, чтобы выяснить причину инцидента.

Как сообщила старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Гита Гжибовска, «там был обнаружен подозрительный на первый взгляд предмет. Как обычно в таких случаях, его проверили».

Сообщается, что никакой опасности в ходе проверки обнаружено не было.

#рига #происшествия
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Комментарии (2)

  • Гений Разума
    Гений Разума
    27-го октября

    Повесьте больше камер, будет спокойней возле тётки....

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го октября

    Какаху пёсель отложил пробегая, видимо. Всей мощью войсковой обезвреживали. Не рвануло. Боже храни латвию.

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