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Опрос: латвийцы дают детям на карманные расходы до 40 евро 1

Наша Латвия
Дата публикации: 27.10.2024
BB.LV
Опрос: латвийцы дают детям на карманные расходы до 40 евро
ФОТО: LETA

В Латвии и Эстонии дети получают в среднем до 40 евро в месяц карманных денег, тогда как в Литве - от 20 до 80 евро в месяц, сообщили агентству LETA представители банка, ссылаясь на данные проведенного опроса.

В Эстонии родители в основном переводят карманные деньги детям на карту, тогда как в Литве предпочитают наличные, а в Латвии половина родителей выбирает давать детям наличные, и столько же предпочитают переводы на карту, сообщили представители SEB банка.

Примерно 88% родителей в странах Балтии регулярно или время от времени дают детям карманные деньги. В Латвии и Эстонии около 40% родителей выделяют детям до 20 евро в месяц, а еще около 30% - от 20 до 40 евро. В Литве родители более щедры: треть выделяет детям от 20 до 40 евро в месяц, и столько же - от 40 до 80 евро.

Хотя в Латвии 49% родителей дают детям наличные, 65% опрошенных указали, что у ребенка есть платежная карта. Почти половина детей получила свою первую карту в возрасте от семи до 10 лет, немного меньше - в возрасте от 11 до 14 лет. И только 10% родителей сообщили, что оформили первую карту детям, когда им было уже 15-17 лет.

В Эстонии больше детей получают свою первую банковскую карту в возрасте до 10 лет, тогда как в Литве дети чаще получают первую карту в возрасте от 11 до 15 лет.

Основные аргументы родителей в пользу платежной карты - возможность перевести деньги в любой момент, удобство использования (в том числе возможность оплачивать покупки с помощью телефона), контроль за расходами ребенка, а также факт, что карта для детей является бесплатной, сообщили представители банка.

Опрос жителей Балтии по заказу банка провела компания Norstat в июле 2024 года. В опросе приняли участие 2502 респондента в возрасте от 25 до 65 лет, имеющие детей в возрасте от семи до 17 лет.

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Комментарии (1)

  • Гений Разума
    Гений Разума
    27-го октября

    Даю 10 ежедневно, каждому...

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