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Ригу хотят полностью перепланировать в районе Центрального рынка и вокзала 4

Наша Латвия
Дата публикации: 27.10.2024
BB.LV
Ригу хотят полностью перепланировать в районе Центрального рынка и вокзала
ФОТО: LETA

Одновременно с перестройкой начала бульвара Бривибас, о чем мы уже сообщали, рижские власти задумали переделать и другую, крайне важную для города территорию.

Столичное самоуправление объявило о том, что еще в этом году начнет разработку технико–экономического обоснования проекта развития улицы 13 Января и прилегающего пространства.

Проект является продолжением проекта благоустройства в районе набережной генерала Радзиньша, который был реализован с целью интеграции инфраструктуры Rail Baltica в городскую среду.

В районе улиц 13 Января и Марияс планируется создать бульвар с аллеей деревьев, который продолжит бульварное кольцо вокруг Вецриги. Одной из задач проекта станет также улучшение инфраструктуры вокруг Центрального вокзала, автовокзала, Центрального рынка и Вецриги, создание там транспортных узлов.

С учетом того, что проект предусматривает создание наземных пешеходных переходов, планируется найти полезное применение расположенным в этом районе подземным туннелям.

Территория проекта охватывает улицу 13 Января и ее окрестности. Благоустроить открытое общественное пространство, улицы и транспортную инфраструктуру планируется на улице 13 Января от набережной 11 Ноября до улицы Эмилияс Беньяминяс, на улице Прагас до улицы Централтиргус, на улице Радио до соединения с улицей Кр. Барона, на бульваре Аспазияс до соединения с улицей Кр. Барона, на улице Марияс от бульвара Райня до улицы Сатеклес, на бульваре Райня до улицы Кр. Барона, на участке улицы Сатеклес от улицы Марияс до улицы Элизабетес, на участке улицы Марияс от улицы Меркеля до улицы Алфреда Калниня, на участке улицы Меркеля от улицы Марияс до улицы Кр. Барона.

Технико–экономическое обоснование планируется разработать до конца 2025 года, а затем будет организован конкурс эскизов и начнется проектирование. Начало строительных работ запланировано на 2028 год.

В этом красивом рассказе, однако, отсутствует упоминание недостроенного в рамках проекта Rail Baltica нового вокзала. Все идет к тому, что его так и оставят недоделанным до лучших времен, то есть на многие годы. Как эта заброшка впишется в новый проект Рижской думы?

Нового железнодорожного моста, похоже, в Риге тоже не будет, а строители уже начали его возводить. То есть в самом центре будет еще одна заброшка.

Похоже, что все повторяется. Власти Риги по–прежнему не знают, что творят строители Rail Baltica и какие у них планы. В итоге появляются очередные объекты безалаберности вроде повисшего в воздухе велосипедного моста.

#рига #строительство #rail baltica
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Григорий Антонов
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Комментарии (4)

  • MI
    Marija Ivanova
    28-го октября

    когда бабла нет, но привычка распила движет по инерции

    25
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го октября

    Всем уже давно понятно что это простой распил бабла рижского самоуправления. Неужели никто не в состоянии остановить это варварство?! Скоро Рига превратится в безликий Голландский городишко. Это же реальная катастрофа???!!! Латышам что вообще все пофиг?!

    35
    2
  • Д
    Дед
    Алексей Зиновьев
    27-го октября

    Некогда им. Нужно спешить, вряд ли этих еще кто то их к большой рижской кормушке допустит. Не до условностей. Сколько смогут, столько украдут, потом придут следующие. А латыши с русскими борются им не до бабла. Им сказали, что они главные, потому что латыши, вот и гордятся.

    27
    0
  • Д
    Дед
    Алексей Зиновьев
    27-го октября

    Некогда им. Нужно спешить, вряд ли этих еще кто то их к большой рижской кормушке допустит. Не до условностей. Сколько смогут, столько украдут, потом придут следующие. А латыши с русскими борются им не до бабла. Им сказали, что они главные, потому что латыши, вот и гордятся.

    25
    0

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