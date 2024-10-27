В Риге рассказали, как в следующем году изменится налог на недвижимость

В последние дни по Латвии поползли неприятные слухи. Дескать, из–за того, что власти решили поднять кадастровую стоимость недвижимости, на нее с нового года вырастет налог.

Рижские власти слухи опровергли — налог не вырастет.

Как заявили в самоуправлении, кадастровая стоимость для расчета налога на недвижимость в 2025 году в Риге не изменятся, следовательно, не изменится и размер налоговых платежей для населения.

Слухи, похоже, возникли из–за того, что некоторое время назад публике был представлен проект правил Кабинета министров "База кадастровой стоимости для расчета универсальной кадастровой стоимости".

Согласно этим правилам, с 1 января 2025 года универсальная кадастровая стоимость жилья должна быть приближена к рыночной стоимости имущества, то есть будут рассчитываться исходя из ситуации на рынке недвижимости на 1 июля 2022 года, не превышая 80% от среднего уровня цен.

Однако дело в том, что с недавних пор в Латвии существует две кадастровые стоимости, и налог на недвижимость для населения рассчитывается из той, что называется "фискальная", а не из той, что называется "универсальная".

Рижское самоуправление обращает внимание жителей, что упомянутый проект правил не распространяется на фискальную кадастровую стоимость, которая будет использоваться для расчета налога. Таким образом, кадастровая стоимость для расчета налога на недвижимость по крайней мере в 2025 году не изменится и в целом сохранится на прежнем уровне стоимости — отражая ситуацию на рынке недвижимости в 2012–2013 годах.

Зачем нужно было трогать универсальную кадастровую стоимость? Министерство юстиции, отвечающее за этот вопрос, объясняет необходимость перемен тем, что за последние годы реальная стоимость недвижимости сильно оторвалась в сторону повышения от кадастровой.

"Значительный рост цен за десять лет можно наблюдать во всех сегментах. Например, в сегменте сельскохозяйственной земли, на всей территории страны по сравнению с 2012 годом цены выросли даже в несколько раз. Так, в Земгале с 2200 евро за гектар стоимость выросла до 7500 евро, а в Курземе с 1000 евро до 5000 евро за гектар.

При этом правилами оценки предусмотрено, что база кадастровой стоимости соответствует уровню рыночных цен на недвижимость, если показатели центральной тенденции взаимосвязи между кадастровой стоимостью и ценой сделки по покупке недвижимости находятся в диапазоне от 0,9 до 1,1", — утверждают чиновники.

Универсальная кадастровая стоимость используется для определения платы за пользование землей, в бухгалтерском учете и в финансовой отчетности.