Бесчеловечно и аморально - бывший президент Латвии об идее распилить памятник

«Сам процесс переноса памятника не так уж плох, хотя в основном люди помнят творчество Упитса, а не его политические труды. Письменные труды продолжают жить, а вот политические ушли в историю. Ну ладно. Мы решили, что переносим. Но что касается распиловки, то я считаю это очень жестоким и аморальным», — такое мнение высказал бывший президент Латвии Валдис Затлерс в программе «Топ новостей» на телеканале TV24.

«Я думаю, если вы хотите создать памятник из двух частей, то вам придется строить его заново. А вот распилить образ одного человека пополам?... Вы физически режете его, но не в духовном измерении. Я вообще был поражен таким бесчеловечным, негуманным отношением как к произведению искусства, так и к человеку. Хочешь, создай новый из двух частей, все поймут и скажут: какой интересный подход... Но пилить таким образом... Это то же самое, если бы мы начали пилить живых людей, потому что у них две природы: добрая и злая. Я думаю, что единственный критерий для переноса памятника – это то, не делает ли он что-то плохое для нашей страны и общества, но если у нас нейтральное отношение, то его не нужно переносить».