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Бесчеловечно и аморально - бывший президент Латвии об идее распилить памятник 4

Наша Латвия
Дата публикации: 28.10.2024
BB.LV
Бесчеловечно и аморально - бывший президент Латвии об идее распилить памятник

Бывший президент Латвии Валдис Затлерс не приветствует идеют распилить пополам памятник писателю Андрею Упитсу. Об этом сообщает LA.lv.

«Сам процесс переноса памятника не так уж плох, хотя в основном люди помнят творчество Упитса, а не его политические труды. Письменные труды продолжают жить, а вот политические ушли в историю. Ну ладно. Мы решили, что переносим. Но что касается распиловки, то я считаю это очень жестоким и аморальным», — такое мнение высказал бывший президент Латвии Валдис Затлерс в программе «Топ новостей» на телеканале TV24.

«Я думаю, если вы хотите создать памятник из двух частей, то вам придется строить его заново. А вот распилить образ одного человека пополам?... Вы физически режете его, но не в духовном измерении. Я вообще был поражен таким бесчеловечным, негуманным отношением как к произведению искусства, так и к человеку. Хочешь, создай новый из двух частей, все поймут и скажут: какой интересный подход... Но пилить таким образом... Это то же самое, если бы мы начали пилить живых людей, потому что у них две природы: добрая и злая. Я думаю, что единственный критерий для переноса памятника – это то, не делает ли он что-то плохое для нашей страны и общества, но если у нас нейтральное отношение, то его не нужно переносить».

#памятник
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
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Комментарии (4)

  • Гений Разума
    Гений Разума
    28-го октября

    Янисы родства не помнящие....

    16
    0
  • Гений Разума
    Гений Разума
    28-го октября

    Янисы, родства не помнящие....

    10
    0
  • Д
    Дед
    28-го октября

    Все таки медицинское образование прививает цивилизацию. Он сделал шаг от дикарей того племени, которые уничтожают, все, что им не известно, непонятно, или не приемлемо.

    23
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го октября

    Все правильно. Уничтожать Латвию, так стирать до нуля. Подчистую!

    40
    1

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