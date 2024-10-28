CSDD резко повышает цены на свои услуги от техосмотра до экзамена по вождению

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД) планирует с 1 января следующего года повысить цены на ряд услуг, в том числе за техосмотр, экзамены по вождению и т.д..

Стоимость техосмотра для автомобилей категории M1 (легковых) повысится на 8% - с 31,59 евро до 34,1 евро.

Стоимость техосмотра для транспортных средств категории N3 (грузовых автомобилей с полной массой более 12 тонн) увеличится на 40% - с 51,58 до 72,18 евро, а категории M3 (автобусов с полной массой более 5 тонн) на 36% - с 52,38 до 71,18 евро.

Стоимость сдачи экзаменов на права категорий A и B вырастет на 20% - с 29,85 до 35,82 евро, а стоимость определения технических данных автомобиля и сравнения номеров агрегатов повысится на 33% - с 14,42 до 19,25 евро.

В 2,4 раза увеличится плата за выбор номера по желанию с определенной комбинацией цифр. В настоящее время эта услуга стоит 413,22 евро, а с 1 января будет стоить 983,47 евро.

ДБДД передаст планируемые изменения расценок на услуги на общественное обсуждение, а затем они будут поданы на утверждение в Кабинет министров.

В прошлом году оборот ДБДД составил 60,023 млн евро, увеличившись на 13,8% по сравнению с 2023 годом, а прибыль уменьшилась на 39,8% до 3,953 млн евро.