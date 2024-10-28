Проекта века все еще нет, но зато будет новый закон о Rail Baltica!

Удивительно, но факт: хотя проекту века Rail Baltica был дан зеленый свет почти 10 лет назад, но четкого закона о реализации этого невиданного в Латвии по масштабам и финансовым затратам проекта до сих пор не было! Нет, еще прошлый Сейм под занавес своих полномочий принял специальный закон о реализации Rail Baltica, но он получился на редкость пустым - кроме порядка откупа земли под строительство железнодорожной колеи и соблюдения требований по защите среды, - в законе ничего не было. И вот сегодня министерство сообщений внесло в Кабинет Министров и запустило для общественного обсуждения новый законопроект о реализации Rail Baltica. В законе будет зафиксировано, что проект века будет реализован в два этапа. На первом этапе - до 31-го декабря 2030-го года, - планируется завершить железнодорожное соединение Латвии с Литвой и Эстонией, в том числе и обеспечить прохождение железной дороги через Ригу, а после 1-го января 2031-го года продолжить работу по соединению этой железной дороги с другими участками на латвийской территории.

Наряду с законопроектом министерство подготовило и два информационных сообщения - о сценариях реализации проекта на латвийской территории и о разрешении министерству сообщений заключать общее соглашение о консолидированной закупке материалов для строительства железной дороги Rail Baltica.