В этом году процесс подготовки госбюджета ознаменовался первым в истории независимой Латвии Фискальным структурным планом. Его принятие исходит из нового нормативного регулирования ЕС, вступившего в силу после возрождения финансовой дисциплины, чьи вожжи были ослаблены на несколько лет неопределенности вокруг Covid–19 и энергетического кризиса.

Что сделать за пятилетку

Задачами государств–участников Евросоюза до 2028 года призваны стать снижение внешнего долга на отметке ниже 60% от внутреннего валового продукта и поддержание бюджетного дефицита ниже 3% от ВВП. Следует отметить, что Латвия на 2024 год вписалась буквально тютелька в тютельку — ведомство Арвилса Ашераденса ("Новое Единство") предложило главный финансовый закон страны с дефицитом 2,99 процента. Следовательно, вычерпали все возможное в рамках предначертанного Брюсселем.

Тем не менее Минфин оптимистично указал в информационном сообщении для правительства, что "Латвия уже находится вблизи необходимой для себя траектории, поэтому нет необходимости проводить консолидацию, однако нет также большого позитивного фискального пространства для экспансии". То есть денег пока хватает — но вот настолько, что ЛР можно говорить о "небольшой коррекции направления".

По новому плану Латвия обязуется соблюдать максимальный нетто–прирост финансируемых государством доходов. Наибольшее их увеличение предполагается как раз в 2025 году — на 5,9%. По сравнению с этим пиком в последующие годы нас ожидает плавный период:

на 3,6% в 2026–м,

на 3,4% в 2027–м

на 3,3% в 2028 году.

Что же касается дефицита, то с одиозной цифры в 2,99% его планируется до 2028 года уменьшить до приличных 2,23%.

Относительно же ВВП страны совокупный долг будет сначала расти — до 50 процентов в 2027 г., а потом уменьшаться до 40 процентов в 2038 г.

Публичные инвестиции Латвии — одни из высочайших в ЕС

Сам себя не похвалишь — никто тебя не похвалит. Однако факт остается фактом — в отсутствие частных системообразующих корпораций латвийской Nokia по–прежнему является родное правительство, обеспечивающее "публичные инвестиции и доступные при благоприятном влиянии реформы финансовые ресурсы из фондов ЕС и Механизма восстановления и устойчивости".

То есть все, чем мы можем сейчас оперировать для сколь–либо значимого роста, это деньги из брюссельской тумбочки.

И за это нужно сказать большое спасибо членству в Евросоюзе, хотя и повышение процентных ставок продолжает ограничивать экономическую активность.

Странным образом Великобритания, давно не входящая в ЕС, продолжает дышать с ним в унисон, и темпы роста там ниже, чем, например, в братских Соединенных Штатах. Латвия же ориентируется на прогнозы ближайших торговых партнеров — Литвы, Швеции, Германии и Финляндии, и они обещают довольно скромные результаты. В 2025 году совокупный рост экономик этих стран предсказывается на 2,3%. Более позитивные показатели обещают Польша и государства Скандинавии.

При этом, как указывается в документе Минфина, "показатели доверия предпринимателей и потребителей в 2023 году были стабильны". Общая инфляция еврозоны на 2024 год прогнозируется в пределах 2,5%, что является "значимым" для Латвии эффектом. "Ибо это напрямую воздействует на объемы торговли и инвестиций государства".

Ветер разгоняет экономику

Ожидается, что в 2024 году обрабатывающая промышленность ЛР, в особенности пищевая отрасль и сфера высоких технологий, стабилизируют некоторый спад в индустрии, наметившийся в первом квартале сего года в связи с вялым спросом в ближнем зарубежье. "К тому же удельный вес производства ветряной и солнечной электроэнергии продолжает возрастать, что может способствовать приросту в секторе электроэнергии и газоснабжения".

По части строительного сектора 2024 год обещает сохранение прежних объемов — причем, что характерно, нашумевший проект Rail Baltica Минфином засчитывается как реальный плюс для отрасли! "Также активность в частном секторе могла бы увеличиться, ибо строительные затраты стабилизировались и экономическая среда улучшилась".

В свою очередь, для транспортной сферы обещают рост пассажиропотока.

А вот обозначившийся в прошлом году спад на 7,8% грузоперевозок, "особенно транзитом через порты и железную дорогу", пока просвета не обещает.

"Объемы транзита могли бы сохраниться низкими", — признается в документе Минфина, который прямо указывает здесь на воздействие санкций в отношении РФ, которые Латвия самым активным образом лоббировала, вводя адресные ограничения относительно перевозки зерна, марганцевой руды и т. д.

В итоге "рост транспортной отрасли может основываться только на приросте внутреннего спроса и перевозок в границах Латвии".

Отстаем от соседей

Для финансовой сферы рекордные прибыли, связанные со скачками ставки Euribor, останутся позади, однако нет худа без добра — прогнозируется рост объема кредитования. По этой части Латвия "по–прежнему отстает от Балтийских соседей".

Поэтому предоставление займов домохозяйствам и корпоративное кредитование рассматриваются Минфином как точки вероятного роста.

Следует также обратить внимание и на отсутствие в прогнозах Министерства финансов показателей таких ранее весьма значимых для ЛР отраслей, как сельское хозяйство и туризм. Вероятно, их статистический вклад в общее дело роста ВВП и фискальные планы признан не стоящим упоминания.