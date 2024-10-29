Доска жалоб: в поездах «ViVi» взимается дополнительная плата!

«Хочу выразить недовольство компанией «ViVi». На маршрутах Рига-Краслава и Краслава-Рига со временем отправления с конечной станции в 16.31 и 05.50 взимается дополнительная плата - почти на два евро больше, чем на регулярных рейсах!», — пишет на «Доске жалоб» Жан.

«В компании поясняют, что это плата за вагоны комфорт-класса. Учитывая, что я регулярно езжу на поезде, все чаще замечаю, что приходят старые поезда. Возникает вопрос, за что взимается дополнительная плата?

За то, что поезд едет быстрее других? Разве с более редкими остановками не экономится топливо? Я даже не говорю о том, что уже несколько лет нельзя купить билеты в электронном виде! То, что пассажиры рассаживаются в вагонах строго по местам, не означает, что «ViVi» не нужно окончательно исправлять эту систему!», - негодует пассажир.