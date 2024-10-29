Латвия установила новый антирекорд – первое место по числу инвалидов в ЕС

Судя по данным статистического бюро ЕС "Eurostat", в Латвии больше всего людей с ограниченными возможностями во всем ЕС - 40,7% от общей численности населения (по данным за 2023 год).

В последние годы этот показатель остается постоянным и колеблется в районе 40%. За Латвией следуют Дания (36,7%) и Финляндия (34,8%). С другой стороны, по данным Министерства благосостояния, опубликованным Центральным статистическим управлением (ЦСУ), в конце прошлого года 11,3% или 213,5 тысяч населения Латвии имели ту или иную инвалидность. Кроме того, наблюдается рост числа инвалидов: в 2014 году - 8,6%, в 2023 году - 11,3%. Это существенное различие определяется способом получения данных.

Данные "Eurostat" основаны на самооценке жителей Латвии, добровольно установленных ограничениях в деятельности. Вопрос, на который отвечают жители, звучит следующим образом: проблемы со здоровьем, которые препятствовали или ограничивали повседневную деятельность дома, на работе или на отдыхе в течение как минимум последних шести месяцев. При этом информационная система Министерства благосостояния учитывает только людей, которым установила инвалидность государственная медицинская комиссия.

Что касается самооценки людей, то на нее влияют различные субъективные факторы, например, фактическое состояние здоровья на день проведения обследования, различные трудности, возникающие в повседневной жизни во время обследования и другие, отмечает старший эксперт Департамента социальных услуг и политики инвалидности Минблага Занда Бейнаре.

В первом случае нарушения здоровья человека и вызванные ими функциональные ограничения являются стабильными или необратимыми, что оценивается государственной комиссией, а во втором случае самооценка может меняться в зависимости от ощущений на момент обследования. Глядя на данные "Eurostat", иностранные инвесторы могут подумать, что в Латвии серьезные проблемы с рабочей силой, однако Латвийское агентство инвестиций и развития утверждает, что скорее внимание уделяется общему уровню здоровья населения и таким показателям, как количество лет здоровой жизни.