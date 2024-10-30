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Чиновники и деньги: Рижская дума рассылает сообщения по 15 евро за штуку 2

Наша Латвия
Дата публикации: 30.10.2024
BB.LV
Чиновники и деньги: Рижская дума рассылает сообщения по 15 евро за штуку
ФОТО: depositphotos

«В целях бизнеса я арендую три небольших помещения у домовладельца. На днях получил счет от Рижской думы, где значилась такая позиция: Maksašanas paziņojuma/rēķina sagatavošanas izmaksas gadā 15 euro («Затраты на подготовку платежного уведомления/счета 15 евро в год»).

Проще говоря, чтобы извлечь информацию из своего компьютера, распечатать и отправить мне по почте сообщение о том, сколько денежек я должен перечислить самоуправлению, Рижская дума берет с меня 15 евро.

Мне непонятно: разве подготовка платежного уведомления/счета не является должностной обязанностью клерка, который этим занимается? Разве не за это (в том числе) он получает зарплату? Может быть, следующим этапом станет отдельная плата за амортизацию думского принтера? Или еще за какие-то смехотворные «услуги», которые и услугами-то, по сути, не являются? Может кто-то из администрации Рижского самоуправления объяснить эту странную позицию в счете? Читатель портала bb.lv»

Татьяна Смирнова, координатор проектов отдела внешней коммуникации Управления коммуникации Рижского самоуправления:

– Как поясняют в Департаменте имущества Рижского самоуправления, это делается в соответствии с поправками, принятыми Сеймом к закону Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību («О вступлении в силу и порядке применения Гражданского закона Латвийской Республики 1937 года в части введения, прав наследования и права собственности»).

Согласно поправкам, землепользователь (собственник здания, владелец/совладелец квартиры) теперь обязан вносить владельцу земли плату за законное право пользования землей, а также покрывать расходы на подготовку и отправку платежного уведомления (счета).

В настоящее время собственники квартир должны будут внести первый платеж в размере 15 евро, но самоуправление работает над созданием к концу года системы, которая позволила бы снизить эту сумму и прийти к более выгодному для обеих сторон решению, например, чтобы это уведомление те, кто пожелает, могли бы впредь получать по электронной почте.

#спрашиваете — отвечаем
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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Комментарии (2)

  • JB
    Janis Berzin
    30-го октября

    "прийти к более выгодному для обеих сторон решению" - то, что выгодно для одного паразита, для большинства это ущерб. Только паразитов (земельные бароны, самоуправление, государство и пр.) становиться всё больше, а населения меньше.

    139
    4
  • A
    Anim
    30-го октября

    Пора валить отсюда.

    123
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