Доска жалоб: в магазине продается товар неизвестного происхождения?

Прогуливаясь по магазину «Maxima», часто замечаю, что рядом с ценой стоит надпись, где должна быть указана страна-производитель — страна неизвестна!», — пишет на «Доске жалоб» Эдгар.
«То есть, получается, что в магазине продается товар неизвестного происхождения?» — недоумевает мужчина.
Отметим, что такие таблички встречаются в тех случаях, когда товар производится в нескольких странах. Торговцы попросту не могут указать одну страну, поэтому пишут, что происхождение товара неизвестно.
Например, указанный в примере Эдгара сахар производится в Литве и Польше.
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