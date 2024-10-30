Доска жалоб: в магазине продается товар неизвестного происхождения?

Прогуливаясь по магазину «Maxima», часто замечаю, что рядом с ценой стоит надпись, где должна быть указана страна-производитель — страна неизвестна!», — пишет на «Доске жалоб» Эдгар.

«То есть, получается, что в магазине продается товар неизвестного происхождения?» — недоумевает мужчина.

Отметим, что такие таблички встречаются в тех случаях, когда товар производится в нескольких странах. Торговцы попросту не могут указать одну страну, поэтому пишут, что происхождение товара неизвестно.

Например, указанный в примере Эдгара сахар производится в Литве и Польше.