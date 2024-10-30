Крупнейшая находка в истории Латвии! В Балтийском море обнаружен затонувший корабль с грузом

Подводное наследие Латвии стало богаче на один объект - 29 октября 2024 года Управление национального культурного наследия (УНКН) определило статус только что обнаруженного памятника культуры - кораблекрушение в Рижском заливе недалеко от Даугавгривы, сообщили сегодня УНКН в социальных сетях.

«Деревянный корабль, замытый песком и частично разрушившийся, затонул недалеко от Даугавгривы в 17-18 веке. Особо примечательно, что на затонувшем судне сохранился груз пушечных снарядов, что является крупнейшей известной находкой такого типа в археологическом материале Латвии.

С признанием культурно-исторической значимости древнего объекта, «Затонувший корабль в Даугавгриве V» внесен для включения в список охраняемых государством памятников культуры как археологический памятник национального значения», - сообщает УНКН.