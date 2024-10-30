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Плата за новый паспорт все же существенно вырастет 1

Наша Латвия
Дата публикации: 30.10.2024
BB.LV
Плата за новый паспорт все же существенно вырастет

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ / PMLP) со следующего года повысит плату за выдачу паспорта на десять евро, а с 2026 года - еще на шесть евро, сообщили LETA о таких планах в Министерстве внутренних дел (МВД).

УДГМ планировал существенно повысить госпошлину за паспорт уже в начале этого года, но в результате давления общественности план был пересмотрен. В начале года планировалось поднять плату за паспорт с 30 до 60 евро, объяснив это введением паспортов нового дизайна, новыми решениями в области безопасности, содержанием системы документооборота и другими расходами. В итоге было решено повысить пошлину на четыре евро, так что на данный момент базовая плата за выдачу паспорта составляет 34 евро.

Сейчас МВД и УДГМ вернулись к идее более существенного повышения паспортного сбора, в связи с нехваткой средств в бюджете: «При формировании бюджета на 2025 год внутренняя безопасность была определена как один из приоритетов, но принимая во внимание бюджетные возможности, как и для всех отраслей, также для сектора внутренних дел была поставлена задача сократить базовые расходы в ближайшие четыре года. Чтобы обеспечить непрерывность процессов сектора внутренних дел и не сокращать расходы в ущерб общественной безопасности, было найдено решение компенсировать недостаток финансирования за счет постепенного повышения платы за услуги УДГМ».

Плату за выдачу паспортов и eID-карт планируется повысить как с 1 января 2025 года, так и с 1 января 2026 года. Планируется, что со следующего года стандартная плата за изготовление паспорта будет увеличена на десять евро, а через год еще на шесть евро, таким образом плата за выдачу паспорта достигнет 50 евро. Аналогично увеличится плата за изготовление eID-карты.

Сейчас выдача паспорта в течение десяти рабочих дней стоит 34 евро, в течение двух рабочих дней - 60 евро, а выдача удостоверения личности в эти сроки стоит 15 и 30 евро соответственно.

По информации МВД, после повышения цен сохранятся льготы по государственной пошлине за выдачу документов, удостоверяющих личность - для детей и молодежи до 20 лет, пенсионеров, а также лиц с инвалидностью I или II групп. Для этих групп общества плата за изготовление документа, удостоверяющего личность в стандартной процедуре, вырастет "всего на пять евро" и в 2025, и в 2026 году, говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

В настоящее время выдача паспорта этим группам общества стоит 15 евро в течение десяти рабочих дней и 30 евро в течение двух рабочих дней, а выдача удостоверения личности - 5 и 15 евро соответственно.

"Изменения в тарифах не связаны с какими-либо нововведениями", - отмечается в сообщении.

Как сообщает МВД, УДГМ также будет взимать плату за выдачу виз и обслуживание иностранцев, однако более подробная информация о сумме ожидаемых платежей не предоставлена. Сейчас, например, запрос на получение шенгенской визы в основном стоит 90 евро, но при различных обстоятельствах сборы могут быть как ниже, так и выше.

"Зная об обязанностях органов внутренних дел, было понятно, что сокращение расходов не должно осуществляться в ущерб общественной безопасности - повседневной работы, например, контроля оборота наркотиков Государственной полицией, патрулирования Государственной пограничной службы на границе, обслуживания техники Государственной пожарно-спасательной службы, топлива для поездок на вызовы и других объективных ежедневных потребностей. Поэтому при формировании бюджета на 2025 год крайне важно было найти возможности дополнительных источников финансирования, чтобы обеспечить непрерывность всех этих процессов", - заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

#паспорта
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    30-го октября

    *Поэтому при формировании бюджета на 2025 год крайне важно было найти возможности дополнительных источников финансирования" - источник один, это вымирающее тягловое население. Остальные источники: промышленность, транзит уничтожены.

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