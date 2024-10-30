Складская распродажа: кто успел, тот не опоздал!

Главное - дотащить все купленное до дома: 26 тысяч товаров участвуют в большой складской распродаже Maxima Latvija. Цены начинаются с 5 центов.

До 6 ноября (и ни минутой позже) Maxima Latvija проводит крупнейшую складскую распродажу, как шутят покупатели, всего чего. Выбор просто огромный: от канцелярских принадлежностей, носков и колготок, одежды, посуды, щеток, бытовой электроники, бытовой химии до товаров для автомобиля и сада.

Особым спросом пользуются посуда и разные приспособления для кухонных дел: тарелки, кружки, сковороды, ложки, вилки, формы для выпечки, кулинарные лопатки и подобные необходимые товары для приготовления пищи дома. Так, тарелка ILAJA обойдется в 2,49 евро; а комплект полотенец для кухни 2,79 евро.

Кулинарная лопатка на складской распродаже стоит 0,79 евро. Форма для выпечки кекса - не помешает, если платить за нее 2,49 евро.

Хорошая идея - купить елочные игрушки — скоро Рождество, можно обновить домашнюю коллекцию украшений, которые стоят невероятно разумных денег и просто просятся в мою корзинку: чудесные «золотые» и «серебряные» наборы в удобной упаковке по цене менее 3 евро.

В подарок на Новый год (пусть полежит пару месяцев) подруге приобретаю увлажнитель воздуха за 7,49 евро. Вообще, советуем изучить предложение из ассортимента бытовой техники — найдете немало полезного, нужного, функционального и качественного!

Всегда приятно по низкой цене приобрести то, что давно нужно было в хозяйстве, – например, новые красивые кашпо для домашних цветов, грабли для сада, комплект постельного белья, салфетки для очистки стекол в машине и так далее. Товаров реально много, а цены соответствуют идее «складская распродажа».

Чтобы не набрать лишнего, составьте перед походом в магазин список предполагаемых покупок. Например, проверьте гардероб детей и подумайте: а не пора ли купить новые футболки, пижамы и тапочки? Осмотрите кухню и установите, какие предметы требуют обновления и чего вам не хватает для счастья на этом пространстве. Проведите ревизию садовых и автомобильных принадлежностей. Причем кое-что можно купить и про запас.

Обращаем внимание на то, что в этом предложении Maxima Latvija есть отличные классические елочные шары – наборы игрушек, которые украсят праздничную елку. Рождество уже не за горами, и вполне можно начинать новогодний шопинг, который может оказаться супервыгодным.

На распродаже немало бытовой техники — функциональной и качественной! Есть много чего для малышей, а также канцелярские товары, включая ручки и тетради.

"Складская распродажа в магазинах Maxima проводится впервые, это новый и уникальный способ сделать покупки в наших магазинах еще более выгодными, предоставив возможность сэкономить на ряде непродовольственных товаров. Это предложение включает как сезонные товары, которые помогут заранее подготовиться к долгожданным праздникам, так и полезные вещи на каждый день. Надеемся, что каждый найдет для себя что-то подходящее. Так как складская распродажа действует по принципу «Кто первый пришел, того и товар", аналогичных товаров может не быть. Поэтому мы рекомендуем заранее планировать свои покупки, что позволит выбрать из более широкого ассортимента по сниженным ценам", - говорит Эдвинс Лакстигала, директор по управлению категориями и закупками Maxima Latvija.

Акционные товары доступны в 97 магазинах форматов Maxima X, Maxima XX и Maxima XXX. Проблема только одна — все самое лучшее активно раскупается. Поэтому руководство предприятия просит заранее планировать свои визиты в магазины, учитывая возможный наплыв покупателей в период распродажи.

Подробная информация: www.maxima.lv/letakvairsnebus.