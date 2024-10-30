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В Латвии остро нехватает пожарных. Сколько им платят? 2

Наша Латвия
Дата публикации: 30.10.2024
LETA
В Латвии остро нехватает пожарных. Сколько им платят?

В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) одной из долгосрочных проблем являются вакансии, всего их более 350.

Чтобы привлечь сотрудников в эту сферу, в следующем году планируется повысить зарплату в на 10% и ввести новые специальные надбавки в размере 300 евро (брутто). На данный момент самая высокая зарплата в ГПСС на бумаге составляет 1133 евро, самая низкая - 928 евро.

Количество вакантных должностей в ГПСС в регионах разное: в Рижском регионе это 15% или 118 должностей, в Курземе - 7,3% или 32, в Латгале - 4,4% или 24, в Земгале - 12,5% или 58, в Видземе - 9,5% или 48, в едином управлении контактного центра - 32,1% или 60, а в других структурных подразделениях - 13% или 13 должностей. Однако в последнее время наблюдается улучшение: в прошлом году принято на работу на 29 сотрудников больше, чем уволилось, а в этом году новых сотрудников на 13 больше, чем уволившихся.

Из-за нехватки сотрудников имеющимся приходится работать сверхурочно. Также существует тенденция работать на нескольких работах. В этом году ГПСС выдала письменные разрешения на совмещение должностей 369 человек. В ответ на заведения министра внутренних дел Рихарда Козловскиса о повышении зарплат депутат Национального объединения Артур Бутанс заявил, что те, кто сейчас начинает работать рядовым пожарным, получают на руки 664 евро, что ниже всякой критики.

Diena

#гпсс
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • MiU
    Made in USSR
    30-го октября

    В Крузе или Депо точно такие же зарплаты... Без требований к физической форме.

    18
    1
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Made in USSR
    30-го октября

    Да дело ге так в форме, как в том что если тебе 40 лет, ты уже забракован, в 39 они ещё принимают, а в 40 негоден по возрасту.. Что за бред такой, в 40 лет , тоже ещё охохо бывают, по хлеще малолеток современных.Можно подумать, что сотрудников VUGD 40 летних нету.. Людям в возрасте, они шанса не дают (кто может и сам рад был бы) а малолетки наши, в массе своей слишком трусливые для такой работы, да и зарплата не для них, да и физо из 10 3 вывезут. С таким успехом они сотрудников ещё лет 20 искать будут. Я просто знаю что пишу, проходили знаем!

    25
    3

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