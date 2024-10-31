«Медведь недоволен»: в Латвии готовятся к провокациям со стороны РФ при отключении от ее сети

Официальные лица Латвии и Эстонии - стран, которые вместе с Литвой намерены отключиться от российской электросистемы в феврале следующего года, заявляют, что государства готовы к отключению и возможным российским провокациям.

"У всех нас есть планы А, Б, С, на что следует обратить внимание, различные возможности (российских провокаций - BNS). Мы готовы", - заявил журналистам в четверг министр климата и энергетики Латвии Каспар Мелнис.

"Конечно, у нас есть планы A, B, C, D, E, F и другие — столько, сколько букв в алфавите. Не могу сказать, что все меры уже использованы, но мы позаботились о том, чтобы выявить потенциальные "горячие точки", чтобы вовремя среагировать, если что-то пойдет не по плану", - заявил заместитель генерального секретаря по энергетике и минеральным ресурсам эстонского Министерства климата Яанус Уйга, отвечая на вопрос журналистов о подготовке к синхронизации и возможной реакции России.

В свою очередь, министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис не стал прогнозировать российские провокации, подчеркнув зависимость России от транзита газа через Литву в Калининградскую область.

"Естественно, медведь недоволен, но с другой стороны, давайте не будем забывать, что зависимость есть с обеих сторон. (Через Литву - BNS) идет газопровод до Калининграда", - подчеркнул журналистам Крейвис.

В четверг в Музее энергетики в Вильнюсе символические часы начали отсчет последних 100 дней до момента отключения кольца электропередачи стран Балтии российской энергосистемы и синхронизации с ЛЭП Западной Европы.

До сих пор государства вместе с Россией и Беларусью работают в системе ОЭС/ЕЭС, где частота электроэнергии регулируется централизованно из России.

Страны, заявившие о выходе из соглашения о совместной электроэнергетической системе с Россией и Беларусью (БРЭЛЛL), 8 февраля отключатся от российской системы и проведут совместную проверку работы в изолированном режиме. Через день страны будут подключены к электросетям континентальной Европы.

Крейвис заверил, что к синхронизации подготовились. "Возможно, остались очень маленькие работы. По сути, системы уже готовы, и то, что мы делаем сверху, еще больше повышает нашу безопасность", - сказал министр.

В июле операторы систем передачи электроэнергии стран Балтии уведомили Россию и Беларусь о планируемом непродлении с ними контракта в рамках энргокольца БРЭЛЛ и выходе из него в феврале 2025 года.