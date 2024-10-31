«Почему заговорили со мной на русском?» - случай в латвийском магазине. В рядах героев нацпатриотов пополнение

В латвийском сегменте социальных сетей распространяется видео с участием очередной «героини», которая отказалась продолжать разговор на латышском языке потому, что сначала с ней заговорили на русском.
Инцидент произошел в магазине, где местная «тиктокерша» проводила опрос по поводу президента Латвии. Сначала девушка обратилась к женщине на русском, на что та ответила, что говорит на латышском. Девушка перешла на латышский, но оскорбленная пенсионерка отказалась продолжать.
«На мне сразу поставили клеймо. Если по-русски говорю, значит – не человек. И ведь переключилась на латышский, весьма грамотно и культурно, но все равно…», - поделилась девушка ощущениями в конце видео, указав, впрочем, что такое случается не слишком часто.
@sonjka_tut
•••••••••• И такие люди встречаются. Всё могу понять… каждого… но таких - нет. Увы. Без какой-либо агрессии, легко и с радостью переключилась на латышский язык… и всё равно плохо 😕♬ оригинальный звук - Sueta 👹
Меж тем, ролик активно форсируют в социальных сетях местные «дерусификаторы», восхваляя женщину за правильную позицию, реагируя на «лингвистическую агрессию» местных русскоязычных.
Bravo latviešu 🇱🇻 kundzītei! Tā ir sociolingvistiska patoloģija, ka krievs vēl arvien nesaprot, ka Latvijā uzbāzties latvietim ar krievijas valsts valodu ir lingvistiska agresija! #AtkrieviskoLatviju! https://t.co/EIYnFktMMe— Liāna Langa 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@liana_langa) October 31, 2024
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