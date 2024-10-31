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«Почему заговорили со мной на русском?» - случай в латвийском магазине. В рядах героев нацпатриотов пополнение 2

Наша Латвия
Дата публикации: 31.10.2024
BB.LV
«Почему заговорили со мной на русском?» - случай в латвийском магазине. В рядах героев нацпатриотов пополнение

В латвийском сегменте социальных сетей распространяется видео с участием очередной «героини», которая отказалась продолжать разговор на латышском языке потому, что сначала с ней заговорили на русском.

Инцидент произошел в магазине, где местная «тиктокерша» проводила опрос по поводу президента Латвии. Сначала девушка обратилась к женщине на русском, на что та ответила, что говорит на латышском. Девушка перешла на латышский, но оскорбленная пенсионерка отказалась продолжать.

«На мне сразу поставили клеймо. Если по-русски говорю, значит – не человек. И ведь переключилась на латышский, весьма грамотно и культурно, но все равно…», - поделилась девушка ощущениями в конце видео, указав, впрочем, что такое случается не слишком часто.

@sonjka_tut

•••••••••• И такие люди встречаются. Всё могу понять… каждого… но таких - нет. Увы. Без какой-либо агрессии, легко и с радостью переключилась на латышский язык… и всё равно плохо 😕

♬ оригинальный звук - Sueta 👹

Меж тем, ролик активно форсируют в социальных сетях местные «дерусификаторы», восхваляя женщину за правильную позицию, реагируя на «лингвистическую агрессию» местных русскоязычных.

#латышский язык
4
17

Комментарии (2)

  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    31-го октября

    А заговорили по-русски потому, что латышские дамы так пёстро не одеваются, у них свой особый стиль. А это типичная русская матрёшка.

    20
    17
  • Д
    Дед
    31-го октября

    И чего? Не хочет говорить не надо! Главный принцип демократии, не говори мне, что делать, если не хочешь узнать ,куда тебе идти.

    61
    4

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