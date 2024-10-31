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Рост цен в CSDD экономически не обоснован - ассоциация 3

Наша Латвия
Дата публикации: 31.10.2024
BB.LV
Рост цен в CSDD экономически не обоснован - ассоциация

Ожидаемые изменения цен на услуги Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД / CSDD) не полностью экономически и логически обоснованы, сообщили агентству LETA в Автоассоциации.

В ассоциации заявили, что во время пандемии Covid-19, а также после нее цены в CSDD были значительно повышены. В то же время Совет по конкуренции пришел к выводу, что в Латвии самые высокие цены на этот вид услуг в странах Балтии, к тому же исторически в Литве и Эстонии проверки проводятся реже, чем в Латвии.

В ассоциации подчеркнули, что индексация услуг уже была проведена совсем недавно, и должно быть экономическое и рациональное обоснование того, почему стоимость некоторых услуг, таких как дополнительные номера и экзамены по вождению, так существенно возрастает.

По словам представителей ассоциации, экзамены по вождению как в автошколах, так и в CSDD стали настолько дорогими, что молодой человек не может получить водительские права без вложений в размере от 800 до 1000 евро. Таким образом, в Латвии растет нехватка водителей, особенно водителей грузовиков и автобусов.

Председатель правления Автоассоциации, депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединенный список) отметил, что введение конкуренции приведет к естественному корректированию цен на услуги.

«В прошлом году был создан конкурс с целью открытия рынка и развития конкуренции. Мы убедились, что конкуренции не существует – есть два доминирующих игрока рынка, которые контролируют все станции техосмотра, проводят проверки и будут это делать до 2033 года. Это причина того, что цены такие высокие, потому что два доминирующих игрока не имеют конкуренции», — сказал Кулбергс.

Он сообщил, что ассоциация хочет, чтобы рынок был открыт также и для автосервисов, которые могли бы пройти квалификацию и получить лицензии на технический осмотр, указав, что это будет способом снизить высокие затраты - цены, естественно, снизятся в конкурентных условиях.

Кулбергс также отметил, что люди до сих пор думают, что технические проверки проводит CSDD, но это частные компании. «Важно понимать, что такие услуги, как сдача экзамена по вождению, сравнение номеров, подбор номеров и тому подобное, предоставляет CSDD. Однако сам технический осмотр осуществляет частный предприниматель, и расходы в руках частного коммерсанта», - подчеркнул он.

Кулбергс также отметил, что со следующего года будут повышены акцизные сборы, налог на эксплуатацию транспорта, налог на легковые автомобили и плата за пользование дорогами или ставки виньеток, что приведет к удорожанию продукции и является непосредственной причиной инфляции.

Таким образом, ассоциация хочет понять причину всех изменений цен на услуги CSDD, добавляя, что ассоциация ранее не была проинформирована о предстоящих изменениях в прейскуранте CSDD.

LETA уже сообщала, что CSDD планирует с 1 января следующего года поднять цены на ряд услуг, в том числе на технический осмотр, прием экзаменов по вождению транспортных средств, выбор номеров и другие услуги.

Стоимость технического осмотра для легковых автомобилей категории М1 планируется увеличить на 8% или на 2,51 евро - с 31,59 евро до 34,1 евро.

CSDD также планирует повысить цены на услуги, которые являются более трудоемкими, сложными и требуют высококвалифицированных специалистов. Например, сдача экзаменов по вождению для транспортных средств категорий А и В станет дороже на 20% - с 29,85 евро до 35,82 евро.

При этом цена автономеров на выбор с одной или одинаковой комбинацией цифровых символов увеличится в 2,4 раза. В настоящее время плата за эту услугу составляет 413,22 евро, но с 1 января она составит 983,47 евро. CSDD планирует расширить эту услугу независимо от стоимости.

CSDD вынесет планируемые изменения цен на общественное обсуждение, а затем их должен будет утвердить Кабинет министров.

Уже сообщалось, что оборот CSDD в прошлом году составил 60,023 млн евро, что на 13,8% больше, чем годом ранее, однако прибыль дирекции снизилась на 39,8% - до 3,953 млн евро.

CSDD является государственным акционерным обществом. Дирекция регистрирует транспортные средства в Латвии, выдает водительские права, проводит технические осмотры автомобилей и предоставляет другие услуги. Держателем долей дирекции является Министерство сообщения.

#csdd #техосмотр
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Комментарии (3)

  • Д
    Дед
    31-го октября

    Кстати, в России техосмотры проходит только такси и автобусы, все остальные по желанию, или при продаже. И о ужас, все живы и ситуация на дорогах ничуть не хуже.

    16
    1
  • Д
    Дед
    31-го октября

    Кстати, в России техосмотры проходит только такси и автобусы, все остальные по желанию, или при продаже. И о ужас, все живы и ситуация на дорогах ничуть не хуже.

    8
    1
  • Д
    Дед
    31-го октября

    ЦСДД крышует правительство, представители которого и являются получателями прибыли от ЦСДД, поэтому позвонят, позвонят и все останется, как предложено.

    28
    1

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