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«Военизированная скульптурная композиция» на базе Адажи будет сохранена 3

Наша Латвия
Дата публикации: 31.10.2024
BB.LV
«Военизированная скульптурная композиция» на базе Адажи будет сохранена
ФОТО: twitter

"Военизированная скульптурная композиция" на базе Адажи будет сохранена, заявил министр обороны Андрис Спрудс (Прогрессивные) в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", пишет ЛЕТА.

Министр пояснил, что обсуждалось, что делать с этой композицией. По его словам, установленный броневик свидетельствует о начале механизации нашей бригады. Он сообщил, что в благоустройство площади вложено больше всего средств, а сам объект обошелся не в "самую большую сумму".

«Эти затраты в любом случае были бы необходимы», - утверждает он.

"Поэтому мы пока берем паузу", - сказал министр, добавив, что есть вопрос, не возникнут ли дополнительные расходы, если мы сейчас поступим с этой композицией по-другому, чего он, конечно, не хотел бы.

В четверг завершится служебная проверка по этому вопросу. На первый взгляд можно сделать вывод, что намерения были благими, сказал министр. Однако произошел рост затрат, поэтому могут возникнуть вопросы по поводу эффективного использования средств.

На вопрос, узнает ли общественность имена ответственных, Спрудс ответил, что в этом деле на протяжении нескольких лет были вовлечены несколько человек.

Уже сообщалось, что 11 октября министр инициировал официальную проверку строительства "военизированной скульптурной композиции" с гусеничным бронетранспортером "CVR(T)" на военной базе в Адажи.

Спрудс отметил, что это неэффективное использование финансирования.

Параллельно со служебной проверкой Спрудс поручил разработать и внедрить усовершенствования в сфере строительных закупок и их надзора в оборонном секторе, а также провести аудит существующих проектов.

#база нато
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Комментарии (3)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    31-го октября

    Мне вот не понятно, каким боком к латвии эта калымага на постаменте? Она что, в каких то войнах про независимось латвии воевала? В латвии производилась? Чего её впендюрили?

    8
    0
  • Д
    Дед
    Димдимыч Серыйволкович
    31-го октября

    Ну это, Вы, зря! На этой калымаге столько бабок напилено, что она достойна стоять в центре Риги, рядом или вместо Милды, показывая сущность латышского государства.

    12
    0
  • Д
    Дед
    31-го октября

    Правильно, памятник воровства нашего правительства должен быть сохранен, что каждый знал, как можно за госбюджет купить у англиков за 120млн., то что продавалось за 1 млн.

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