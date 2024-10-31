«Военизированная скульптурная композиция» на базе Адажи будет сохранена

Министр пояснил, что обсуждалось, что делать с этой композицией. По его словам, установленный броневик свидетельствует о начале механизации нашей бригады. Он сообщил, что в благоустройство площади вложено больше всего средств, а сам объект обошелся не в "самую большую сумму".

«Эти затраты в любом случае были бы необходимы», - утверждает он.

"Поэтому мы пока берем паузу", - сказал министр, добавив, что есть вопрос, не возникнут ли дополнительные расходы, если мы сейчас поступим с этой композицией по-другому, чего он, конечно, не хотел бы.

В четверг завершится служебная проверка по этому вопросу. На первый взгляд можно сделать вывод, что намерения были благими, сказал министр. Однако произошел рост затрат, поэтому могут возникнуть вопросы по поводу эффективного использования средств.

На вопрос, узнает ли общественность имена ответственных, Спрудс ответил, что в этом деле на протяжении нескольких лет были вовлечены несколько человек.

Уже сообщалось, что 11 октября министр инициировал официальную проверку строительства "военизированной скульптурной композиции" с гусеничным бронетранспортером "CVR(T)" на военной базе в Адажи.

Спрудс отметил, что это неэффективное использование финансирования.

Параллельно со служебной проверкой Спрудс поручил разработать и внедрить усовершенствования в сфере строительных закупок и их надзора в оборонном секторе, а также провести аудит существующих проектов.