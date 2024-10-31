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«Заплатил пару тысяч налогов, а ребенок не может попасть к врачу!» - Цериньш о несправедливости 1

Наша Латвия
Дата публикации: 31.10.2024
BB.LV
«Заплатил пару тысяч налогов, а ребенок не может попасть к врачу!» - Цериньш о несправедливости

Если ты платишь налоги, работаешь официально, поддерживаешь местных предпринимателей, не нарушаешь закон, то ты хороший гражданин и когда тебе понадобится помощь, она будет доступна – ведь ты платишь налоги…Но реальность, к сожалению, бывает другой. В такой ситуации оказался телеведущий Айвис Цериньш.

«Парадоксальная ситуация за один день. Сегодня утром я заплатил энную тысячу налогов. Во второй половине дня ребенка надо записать к ЛОРу. Квоты израсходованы, можно через две недели. А за деньги? В какое время вам удобно? Логично, я заплачу, я не могу так долго ждать. Почему не платят налоги, напомните мне, пожалуйста?» — недоумевает он в социальных сетях.

В комментариях люди выразили различные мнения.

«Мог не платить и удержать оплату за визит к врачу. Так бы и написал СГД в системе-EDS - визит к врачу ребенку за счет налоговых денег, оставляю себе», - написал один из пользователей.

«Айвис, в сезон соплей детские ЛОРы, одни из самых загруженных врачей. Там ничего нельзя сделать. Разве семейный врач не мог порекомендовать лечение, пока вы не дождетесь этой очереди через 2 недели?», - указал другой.

«Слуги должны платить налоги и страдать молча, а не жаловаться на это публично в Твиттере. И слуги должны надеяться, что иностранные инвесторы научат наших надсмотрщиков - правительство, как правильно сохранять крепостных здоровыми и жизнеспособными в крепостном состоянии, но только до пенсионного возраста», - отметил еще один.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    31-го октября

    А как тот Цериньш поет в телевизоре прославляя Латвию. Мне жаль его ребенка, но очень рад, что родина дал и ему по морде своей любовью. Вдруг и он протрезвеет. Кстати, для Цериньша, во Пскове нет никаких проблем и очередей к ЛОРам, особенно детским, можно прийти в любой момент и получить помощь, и открою тайну, абсолютно БЕСПЛАТНО.

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