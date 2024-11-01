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С сегодняшнего дня пляжи Юрмалы открыты для собак 1

Наша Латвия
Дата публикации: 01.11.2024
BB.LV
С сегодняшнего дня пляжи Юрмалы открыты для собак
ФОТО: Unsplash.com

С сегодняшнего дня и до 31 марта на территории Юрмалы разрешено находиться с собакой на пляже Рижского залива, но она должна быть на поводке, сообщили агентству LETA в муниципалитете.

С 1 апреля по 31 октября запрещено находиться, выводить на прогулку домашних животных и купать их на пляжах города. Запрет на пребывание с собакой на пляже сохраняется с апреля по конец октября, когда пляж посещает множество отдыхающих, чтобы обеспечить санитарную чистоту, соблюдение требований гигиены и качество воды для купания, а также чтобы они не представляли угрозу безопасности людей. Надзор и контроль за соблюдением обязательных правил обеспечивает муниципальная полиция Юрмалы.

Возможность пребывания с домашними животными на Юрмальском пляже в осенне-зимний сезон была определена в изменениях к обязательным правилам Юрмальской городской думы от 28 сентября 2023 года «Правила содержания домашних (комнатных) животных на административной территории Юрмалы», который вступил в силу 24 сентября этого года.

Изменения в обязательные правила внесены на основании коллективного обращения жителей, поступившего в администрацию Юрмальского самоуправления 30 января 2024 года «О возможности выгула собак на пляжах Юрмалы». Проект изменений в правила был опубликован на сайте «www.jurmala.lv» с 9 по 23 июля этого года для ознакомления общественности.

В ходе общественного обсуждения было получено 28 мнений, девять из которых выразили поддержку проекту обязательных правил, заявив, что, разрешая домашним животным оставаться на пляже, Юрмала приближается к практике, принятой в других европейских странах, а 19 мнений были против одобрения проекта обязательных правил, указывая на риски загрязнения и безопасности.

С учетом того, что коллективное заявление «О возможности выгула собак на пляжах Юрмалы» подали 479 человек, а количество поступивших на общественном обсуждении возражений против проекта обязательных правил было относительно невелико, были разработаны поправки в обязательные правила.

Депутаты одобрили изменения в обязательные правила на заседании Юрмальской городской думы 29 августа.

#юрмала #собака
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Комментарии (1)

  • MiU
    Made in USSR
    1-го ноября

    Ждём-с, когда откроют для кошек и хорьков. О таком бескрайнем туалете со свежим песочком, животИнки могли только мечтать. P.S. Хорошо быть кисою, хорошо собакою. Где хочу пописаю, где хочу - покакаю. 😼🐶

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