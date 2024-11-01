Сначала «Lidl», а теперь и «Rimi»! Посетительница негодует из-за увиденного в магазинах

«Уже неделю, когда я захожу в магазины, я вижу уже выставленные рождественские товары. Сейчас только 28 октября, Хэллоуин еще не наступил, куда там до государственных праздников!», - пишет на Доске жалоб Алисоне.

«В магазине «Lidl» так уже давно, а теперь вижу эти и в «Rimi» в «Spice» и других местах. Помню, в прошлом году тоже было очень рано. До Рождества почти два месяца. Государственный праздник был практически забыт в прошлом году и, похоже, будет забыт и в этом году.

Не правильнее ли было бы размещать рождественские товары после 18 ноября? Таким образом, эти рождественские праздники давно всем примелькаются и радости от них не будет. Я понимаю, что магазины хотят заработать, но это похоже на соревнование, в каком магазине раньше начнется Рождество. Где государственный праздники?» — возмущается женщина.