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Сначала «Lidl», а теперь и «Rimi»! Посетительница негодует из-за увиденного в магазинах 4

Наша Латвия
Дата публикации: 01.11.2024
BB.LV
Сначала «Lidl», а теперь и «Rimi»! Посетительница негодует из-за увиденного в магазинах
ФОТО: Thought Co

«Уже неделю, когда я захожу в магазины, я вижу уже выставленные рождественские товары. Сейчас только 28 октября, Хэллоуин еще не наступил, куда там до государственных праздников!», - пишет на Доске жалоб Алисоне.

«В магазине «Lidl» так уже давно, а теперь вижу эти и в «Rimi» в «Spice» и других местах. Помню, в прошлом году тоже было очень рано. До Рождества почти два месяца. Государственный праздник был практически забыт в прошлом году и, похоже, будет забыт и в этом году.

Не правильнее ли было бы размещать рождественские товары после 18 ноября? Таким образом, эти рождественские праздники давно всем примелькаются и радости от них не будет. Я понимаю, что магазины хотят заработать, но это похоже на соревнование, в каком магазине раньше начнется Рождество. Где государственный праздники?» — возмущается женщина.

#доска жалоб #18 ноября
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77

Комментарии (4)

  • 2-го ноября

    И это правильно! Чем бесовские даты справлять, лучше заранее готовиться к рождеству Спаса нашего Господа Иисуса Христа!

    159
    39
  • MiU
    Made in USSR
    2-го ноября

    Откуда берутся подобные эмо(на)циональные особы? Да и зачем про их мнение писать на новостных сайтах? Используя дешёвый ПиаР, сам становишся дешёвым.

    230
    26
  • Д
    Дед
    1-го ноября

    А точно нужно обращать внимание на этих женщин с улетевшей кукушкой. Она развлекается, а все вокруг нее на цирлах скачат.

    415
    25
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    1-го ноября

    "-А ну ка положи на место, это сейчас нельзя! Это на новый год!" 😡

    316
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