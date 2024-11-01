В Риге запрещено транзитное движение грузового транспорта по улице Пернавас

В Риге с сегодняшнего дня запрещено транзитное движение грузового транспорта по улице Пернавас, сообщили агентству LETA в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.

Таким образом с ноября в окрестностях Гризинькалнса, Брасы и Скансте будут внесены существенные изменения в организацию движения, запрещающие транзитное движение грузового транспорта через эти кварталы.

Первую неделю Рижская муниципальная полиция будет предупреждать нарушителей правил, но после этого начнет производство по административным правонарушениям с применением штрафных санкций.

С сегодняшнего дня будет запрещено движение грузового транспорта на участке улицы Аугуста Деглава от улицы Пернавас до улицы Браслас, включая Деглавский мост, на участке улицы Пернавас от улицы Деглава до улицы Бривибас, на Земитанском мосту, на участке улицы Сенчу на участке от улицы Бривибас до улицы Миера, на участке улицы Зирню от улицы Миера до улицы Сканстес, на участке улицы Кришьяна Валдемара от улицы Зирню до улицы Сканстес.

«В начале года центр города уже был освобожден от интенсивного движения транспорта, включая Каменный мост, улицу Краста, набережную Генерала Радзиня, набережную 11 ноября и улицу Экспорта. Сейчас мы добавляем к ним кварталы Браса, Гризинькалнс и Скансте на правом берегу Даугавы. Рижская муниципальная полиция будет внимательно следить за тем, чтобы водители грузовиков соблюдали новые правила дорожного движения, а задача Рижской думы – построить 4-ю очередь Южного моста, что позволит расширить зону, свободную для грузового транспорта, и на левом берегу Даугавы», — сообщил председатель Рижской думы.

Рижское самоуправление напоминает, что в Правилах дорожного движения знак №306 «Грузовикам ездить запрещено» запрещает движение грузовых автомобилей и их составов полной массой более 3,5 тонн, а также тракторов. За несоблюдение требований дорожного знака к водителю транспортного средства применяется штраф в размере 30 евро.

Согласно Правилам дорожного движения действие знака №306 не распространяется на транспортные средства, доставляющие или едущие для приема грузов, а также специальные транспортные средства, например автокраны, которые выезжают для выполнения работ в зону, обозначенную конкретным дорожным знаком.

Также действие 306-го знака не распространяется на транспортные средства, навыки вождения на которых проверяются в порядке, установленном нормативными актами.

В начале года в организацию дорожного движения в Риге были внесены существенные изменения, запретив транзитное движение грузового транспорта через центр города. В результате изменений было запрещено транзитное движение в обоих направлениях на Каменному мосту, участке улицы Краста от Островного моста до набережной Генерала Радзиня, от набережной Генерала Радзиня до улицы 13 января, на участке набережной 11 ноября от улицы 13 января до Вантового моста, а также на улице Экспорта от Вантового моста до улицы Ханзас.

После этого транзитное движение грузового транспорта было запрещено в окрестностях Торнякалнса.