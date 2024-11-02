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Латвия поставила новый рекорд - по числу курильщиков 1

Наша Латвия
Дата публикации: 02.11.2024
BB.LV
Латвия поставила новый рекорд - по числу курильщиков
ФОТО: Global Look Press

В странах Балтии растет число курильщиков, при этом больше всего их в Латвии - 33% населения, что на 1 процентный пункт больше, чем в 2020 году, свидетельствуют данные опроса "Eurobarometer" об отношении европейцев к табачным изделиям.

В Литве курят 29% населения, что также на 1 процентный пункт больше, а в Эстонии число курильщиков увеличилось на 7 процентных пунктов до 25%.

В Европейском союзе (ЕС) в 2023 году традиционные табачные изделия (сигареты, сигары, сигариллы и трубки) курили 24% населения, что на 1 процентный пункт меньше, чем в 2020 году.

Больше всего курильщиков в Болгарии (37%), Греции (36%), Хорватии (35%) и Румынии (34%). Меньше всего эта привычка распространена в Швеции (8%), Нидерландах (11%) и Дании (14%).

56% европейцев никогда не пробовали сигареты, а в Латвии этот показатель составляет 49%.

Самым распространенным табачным продуктом в ЕС остаются обычные сигареты - их по крайней мере раз в месяц курят 77% курильщиков, а ежедневно - 69%. В среднем один курильщик выкуривает 14,1 сигареты в день, в том числе в Греции - 18,13 сигареты, а в Швеции - 10,13 сигареты.

Вторым самым распространенным табачным изделием в ЕС является курительный табак, который употребляют 18% курильщиков. Сравнительно меньшей популярностью пользуются сигариллы, сигары и трубки.

В Латвии также больше всего распространены обычные сигареты, которые ежедневно употребляют 80% курильщиков. Курительный табак употребляют 5%, а другие виды табачных изделий - около 1%.

3% респондентов в ЕС регулярно употребляют электронные сигареты, а 8% пробовали их один или два раза. Около 2% европейцев регулярно употребляют нагреваемый табак, 4% пробовали его несколько раз.

Опрос "Eurobarometer" об отношении европейцев к табачным изделиям проводился с 10 мая по 5 июня 2023 года в 27 странах, в нем приняли участие 26 358 респондентов в возрасте от 15 лет.

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Комментарии (1)

  • G
    Go
    3-го ноября

    Не верю, что люди покупают пачку по 5 евро. Котробаса не меньше половины

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