Переломный момент: больницы Латвии готовят к чрезвычайной ситуации

Есть отрезки жизни, которые постоянно вспоминаешь недобрым словом. Вот ты идешь по слегка подмерзшему городу, в прямом смысле из бани, рожа красная, настроение отличное. Причем, что характерно, абсолютно трезвый.

И нескольких сот метров не доходя до родного подъезда, поскальзываешься. При полном отсутствии снега — на крохотной замерзшей лужице. Ноги едут в раскоряку, руку инстинктивно выдвигаешь вперед… Адская боль! Перелом запястья.

Красная горка — место здоровья

В конце октября в нашей стране появился официальный ментор в плане лечения переломов — решением Кабинета министров статус "институт методического управления" был присвоен государственному ООО TOS — Больнице травматологии и ортопедии.

Между прочим, на крайне историческом месте. Более 160 лет назад — 24 декабря 1862 года — рижский врач Грегор Бруцер (1834–1883) скупил несколько участков земли у сахарной фабрики на Красной горке (Ротенберг) и основал больничный приют, в коем изначально было несколько десятков, как тогда говорили, расслабленных. Психиатрический пансионат к 1887 году насчитывал уже 250 пациентов, и знаменитый зодчий Хейнрих Карл Шель (1829–1909), автор проектов Оперы, Большой гильдии, Рижского вокзала, возвел для нужд лечебницы целый комплекс строений, некоторые из него используются государственным ООО и сейчас.

В 1889 году главный рижский садовник Георг Куфалт (1853–1938) разбивает для пущего благолепия регулярный парк, красотами коего особенно приятно любоваться в погожие осенние дни.

Несколько десятилетий больница являлась вторым психиатрическим лечебным учреждением в Риге наряду с неподалеку расположенным домом скорби на Александровских высотах (ныне улица Твайку).

Трагическая судьба ожидала пациентов во время Второй мировой — в январе 1942 года 368 больных расстреляли в Бикерниекском лесу. Повезло только некоторым, кого спас врач–общественник Херманис Будулс (1882–1954). Сам он уехал, однако, в Германию — а в опустевшей больнице в 1946 году основали Рижский институт ортопедии и восстановительной хирургии, первым директором в нем был замечательный грузинский врач Арчил Мачабели (1905–1960), профессор Рижского мединститута, завкафедрой травматологии, ортопедии и военно–полевой хирургии, которой он заведовал до конца жизни.

Впоследствии он передал эстафету еще более знаменитому Виктору Константиновичу Калнберзу (1928–2021), впервые в СССР выполнившему операцию по перемене пола. Именно в больнице на улице Дунтес Калнберз разработал методику фаллопротезирования, успешно применявшуюся в Великобритании, США, Франции, Германии, Швеции и Латвии.

Всех вылечат?

Врач–эксперт Модрис Циемс, член правления Больницы травматологии и ортопедии, поведал на днях депутатам подкомиссии по общественному здоровью, что его учреждение готово курировать всю "травму" по Латвии как в мирное время, так и при чрезвычайных ситуациях, когда потребна медицина катастроф. Не дай, конечно, бог.

Тем не менее существенным моментом является отработка логистики при массовом притоке пациентов, постоянный (24/7) доступ к рентгеновской технике, клинический алгоритм.

Сейчас в Латвии имеется 41 приемное отделение с возможностью оказания травматологической помощи, плюс шесть пунктов неотложной помощи. Иными словами, от Валмиеры до Лиепаи и от Вентспилса до Краславы. Даже в трех краях — Гулбенском, Смилтенском и Салдуском, где нет полноценных больниц, имеются доктораты, так что не надо ждать скорой из соседнего муниципалитета. А это, между прочим, по зимним дорогам и час может пройти…

Еще в 24 больницах оказывается стационарная травматологическая помощь. Ну да, если ваш переломчик произошел в Талси, то придется долечиваться, например, в Тукумсе. А если в Айзкраукле — то в Екабпилсе. Но дневные стационары общим числом 39 покрывают всю Латвию.

— Достаточно равномерно, но они не оказывают неотложную помощь, что для нас важно. Нам надо провести аудит, — отметил господин Циемс.

…Кстати, в этом отношении мне удивительно повезло. Ведь собственный "ручной" перелом я заработал аккурат 31 декабря, причем уже ближе к вечеру. Оказался в приемном отделении крупнейшей в стране Рижской Восточной клинической университетской больницы, сокращенно RAKUS. Причем приехал туда самолично, крутя баранку и переключая передачи одной целой рукой.

Через какой–то час ожидания и уточнения моих личных и страховых данных я попал в объятия веселых интернов. Молодые эскулапы просветили, вправили, зафиксировали, загипсовали и отпустили. И вот уже часов в восемь вечера я сидел за праздничным столом. Так как на мне был свободный свитер, то гипс на запястье мама даже и не заметила!

TOS — чемпион

В настоящее время в Восточной больнице имеется 36 коек и два операционных зала для пациентов с политравмой, травмой головы, грудной клетки.

На левом берегу Даугавы — Рижская 2–я больница на улице Гимнастикас в Зиепниеккалнсе (также историческое здание, построенное в 1911 году как "приют неспособных"), может похвастаться уже 105 кроватями и четырьмя операционными залами.

Чемпионом, разумеется, служит вышеописанная Больница травматологии и ортопедии — здесь целых 220 койко–мест и 11 операционных залов, где способны лечить пациентов даже с экстремальными травмами.

Увы, если руководствоваться данными, которые представил доктор Целмс, во второй по величине в Латвии — Клинической университетской больнице Паула Страдиня (PSKUS), в настоящее время имеется ноль (0) действующих коек по приему травматических пациентов. И это несмотря на сотни миллионов евро, которые уже вложили и продолжают инвестировать в уважаемое лечебное учреждение. Как же так — а если война?

По мнению представителя травматологического сообщества, PSKUS необходимо обязательно создать свое отделение по приему срочных больных с травмами. Тем временем в TOS проводится 2000 операций в год!

Как утверждает знающий врач, необходимо уже загодя планировать и прогнозировать лечебные ресурсы, корректировать бюджет здравоохранения для обеспечения необходимого резерва. Если что, все больницы участвуют в учениях всеобъемлющей обороны NAMEJS, где отрабатывается готовность гражданских учреждений при мобилизации.

…Ну а вашему автору посчастливилось залечивать свой перелом еще в мирное время. Потому единственным негативным эффектом от него явилось немалое приращение веса. Ибо все шесть недель, пока, по науке, сращивалась рука, я игнорировал регулярное хождение в бассейн, все больше полеживал и трижды в день кушал свиной холодец, который, согласно народным мифам, способствует поступлению в организм способствующих восстановлению костной ткани веществ. Но так или иначе — полтора месяца. Хотя это был и не открытый, а закрытый перелом…