Синоптики предупредили латвийцев, что в части областей страны будут дожди, а на побережье - сильные порывы ветра.

Ночью температура воздуха опустится до -2..+3 градусов, на побережье до +8 градусов. В некоторых районах Видземе и Латгалии дороги могут покрыться льдом. Ветер будет слабым, дуть с запада.

Днем температура повысится до +6..+11 градусов, ветер останется западным, умеренным, но на побережье Видземе возможны порывы до 16 м/с.

В Риге во вторник ожидается облачная погода, без значительных осадков. Ветер будет от слабого до умеренного западного направления. Ночью температура опустится до +4 градусов, а днем поднимется до +10 градусов.