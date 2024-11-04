На Латвию снова идут дожди и сильные порывы ветра - синоптики

Наша Латвия
Дата публикации: 04.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: На Латвию снова идут дожди и сильные порывы ветра - синоптики
ФОТО: LETA

Синоптики предупредили латвийцев, что в части областей страны будут дожди, а на побережье - сильные порывы ветра.

Ночью температура воздуха опустится до -2..+3 градусов, на побережье до +8 градусов. В некоторых районах Видземе и Латгалии дороги могут покрыться льдом. Ветер будет слабым, дуть с запада.

Днем температура повысится до +6..+11 градусов, ветер останется западным, умеренным, но на побережье Видземе возможны порывы до 16 м/с.

В Риге во вторник ожидается облачная погода, без значительных осадков. Ветер будет от слабого до умеренного западного направления. Ночью температура опустится до +4 градусов, а днем поднимется до +10 градусов.

