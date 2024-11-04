«Протесты бесполезны»: рост цен на паспорта в Латвии объяснили угрозой безопасности 1 1697

Наша Латвия
Дата публикации: 04.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: «Протесты бесполезны»: рост цен на паспорта в Латвии объяснили угрозой безопасности

«Своеобразный аргумент выдумали специалисты Министерства внутренних дел, чтобы обосновать повышение государственных пошлин за выдачу паспортов и ID-карт, - пишет комментатор Diena Гунтарс Гуте.

«А именно, что причиной названо эмоциональное объяснение — чтобы отрасль внутренних дел могла бы и в дальнейшем обеспечивать общественную безопасность».

В деньгах получается вот что: с нынешних 34 евро за выдачу паспорта в течение 10 дней, с 2025 года в Управлении по делам гражданства и миграции будут взимать 44 евро, а с 2026 года — 50 евро. «Как помним, уже в начале этого года УДГМ выходило с предложением поднять эти пошлины, в то время надеясь увеличить пошлины до 60 евро, но это объясняя введением паспорта нового дизайна, новыми решениями безопасности и т.д». Однако тогда чиновникам это не удалось, а вот сейчас они взяли реванш.

«Иными словами, пошлины поднимут совершенно определенно, и никакие протесты не будут приняты во внимание. Только на сей раз политики крикунов смогут пристыдить, что этим гражданам безразлична общественная безопасность».

Григорий Антонов
