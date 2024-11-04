В течение следующего месяца в Риге будет полностью закрыто движение транспорта по мосту через железную дорогу на улице Алтонавас, сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы.

Интересно, что еще месяц назад мэр Риги Вилнис Кирсис утверждал, что по мосту можно ездить еще два года.

Сегодня все вдруг изменилось. Закрытие моста вызовет неудобства в движении, признали в самоуправлении. Там оправдываются, что решение принято на основании рекомендаций, включённых в технический отчет по мониторингу трещин моста.

Оценка технического состояния моста показала, что повреждения сводов увеличились. Зафиксированы также повреждения гидроизоляции проезжей части, из-за чего бетон вокруг трещин крошится под воздействием влаги и мороза, а также обнаружены свежие разрушения бетона в центральной части свода и у консолей тротуаров.

Разрушения бетона также происходят из-за нагрузки от транспортных средств. Падающие с моста обломки угрожают безопасности движения поездов. Председатель комитета по делам транспорта и движения Рижской думы Олафс Пулкс отметил, что муниципалитет на протяжении нескольких лет пытался получить от Министерства сообщения разъяснения относительно будущего моста на улице Алтонавас.

В рамках проекта Rail Baltica планировался демонтаж этого моста, поэтому Рижская дума постоянно проводила его мониторинг и поддерживала мост в рабочем состоянии, но не инвестировала в капитальный ремонт.

Однако сложности с проектом Rail Baltica затянулись, и, учитывая полученное заключение о состоянии моста, муниципалитет принял решение закрыть его для автомобильного движения по соображениям безопасности.

«Я понимаю, что это плохая новость для жителей Пардаугавы и Риги, но безопасность — превыше всего. Департамент окружающей среды и мобильности уже работает над проектом переезда через железную дорогу, а также готовит проект для укрепления конструкций моста или строительства временного моста», — пояснил Пулкс.

О сроках введения ограничений и объездных путях муниципалитет сообщит отдельно в ближайшие недели.

Мост на улице Алтонавас был построен в 1910 году.

В начале весны мост был признан небезопасным и закрыт для движения. После общей инспекции движение для транспортных средств весом до пяти тонн было восстановлено, однако грузовой транспорт использовать мост не может.

Также автобусы маршрутов № 25, 55 и 56 продолжают объезжать закрытый мост, пересекают железную дорогу по переезду на улице Лиепаяс, который находится недалеко от клинической университетской больницы имени Паула Страдиня.