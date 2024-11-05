24,2 млн евро потратят на реконструкцию Земитанского моста в Риге

Наша Латвия
Дата публикации: 05.11.2024
BB.LV
На этой неделе в Риге начались работы по реконструкции Земитанского моста, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешних коммуникаций Рижской думы.

Зона строительства будет оборудована соответствующими дорожными знаками, горизонтальной дорожной разметкой и демаркационными элементами постепенно, поэтому в первое время движение в часы пик будут регулировать регулировщики.

В настоящее время движение на мосту открыто по двум полосам в каждом направлении - одна полоса для общественного транспорта, другая - для других транспортных средств. В ограниченной зоне планируется провести работы по демонтажу и восстановлению пролета. Изменения в движении будут действовать не менее шести месяцев.

По оценкам, реконструкция Земитанского моста может занять около полутора лет с момента начала строительства.

Как сообщалось ранее, летом Рижская дума на внеочередном заседании приняла решение о привлечении 20,5 млн евро на реконструкцию Земитанского моста.

В общей сложности реконструкция моста обойдется в 24,2 миллиона евро. Из них самоуправление финансирует 3,6 млн евро.

Срок выполнения работ по договору составляет 18 месяцев.

На мосту будет сохранена остановка общественного транспорта.

Реконструкция будет включать в себя современный дизайн моста, полный демонтаж и восстановление лестниц. Велосипедная дорожка будет отделена от проезжей части, что улучшит движение общественного транспорта.

Перекресток улиц Пернавас и Чака, примыкающий к мосту, также будет немного реконструирован.

