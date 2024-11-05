Скорая помощь должна сократить свои расходы на 1,6 млн евро из-за жесткой экономии. Как это отразится на качестве ее работы, рассказали представители Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) на специально собранной пресс-конференции.

За руль сядут медики

В 2025 году Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) должна сократить свои расходы на 1,6 млн евро, так как к ней, как и ко всем учреждениям госуправления, относится требование жесткой экономии.

Руководитель СНМП Лиене Ципуле рассказала, что в течение последних двух месяцев «скорая» готовилась к переменам, чтобы повысить эффективность работы, но, как она надеется, это не будет происходить в ущерб качеству.

СНМП в целом не собирается сокращать численность бригад, однако их количество в ночное время, очевидно, изменится.

В СНМП в будущем году будут все больше ориентироваться на бригады не из трех человек (два медика и водитель), а из двух медиков, где один медик обучен управлять автомобилем скорой помощи, пояснила Л. Ципуле.

Предполагается, что помощники врача будут управлять автомобилем сами или что на вызов поедет один медик и водитель, которые будут специально обучены для таких вызовов. Пока еще у СНМП 196 бригад, из них 159 состоят из трех человек.

"Так мы решаем кризис"

Ципуле призналась:

– В Латвии самое большое в Европе количество бригад скорой помощи на одного жителя. В СНМП также самое большое количество сотрудников на численность населения. То, что в Европе делают с меньшим количеством бригад, в которых по два человека, мы в основном делаем втроем и с большим количеством бригад, поэтому приходится искать возможности для повышения эффективности. Но бригады из двух человек не были самоцелью – так мы разрешаем кризис.

Изменения в организации труда коснутся и продолжительности рабочего времени бригад – оно будет зависеть от интенсивности работы в течение суток и количества сотрудников в бригаде.

Из чего складываются расходы скорой

В этом году бюджет составляет 119 млн евро, из которых 90% составляют расходы на оплату труда, 8% – на товары и услуги, а 2% – на капитальные затраты.

По ночам будут меньше выезжать

4 ноября Лиене Ципуле уже ознакомила работников службы в Резекне с предстоящими изменениями. По ее словам, решение о сокращении годового бюджета сервиса было неожиданным. И поэтому ожидается ряд изменений, сообщает ЛТВ.

«Эти изменения в первую очередь затрагивают наших сотрудников. Им придется изменить отношение. Нужно стать более гибкими. Возможны изменения в рабочей среде. Есть определенные места, где нам, сотрудникам, сократят рабочие места, но всем предложат работу в службе, на другую равноценную должность», – пояснила Ципуле.

Количество бригад СНМП в ночное время будет сокращено либо несколько круглосуточных бригад отныне будут работать только днем. Это касается мест, где количество звонков в ночное время невелико.

Если ночью будут вызовы, то бригады из других пунктов будут ездить на расстояние 15–30 километров. В дополнение к этому, рабочее место персонала теперь будет не одной конкретной точкой локализации, а более крупной региональной структурной единицей со всеми ее точками.

О безопасности медиков

Остается вопрос: как будут решаться вопросы безопасности при выезде на «буйных» пациентов при «усеченном» составе скорой.

Хосам Абу Мери, министр здравоохранения:

«Вопросы безопасности – это всегда вызов. Именно поэтому был принят ряд постановлений Кабинета министров о том, как та или иная бригада может обороняться. И мы думаем об этом. Но таков опыт мира. Я не вижу причин для беспокойства за народ Латвии. Потому что население Латвии не затронуто этими изменениями в значительной степени. Их больше волнует функционирование СНМП».