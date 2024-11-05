Из-за невыплаченных долгов муниципалитета в Резекне ежедневное обслуживание улиц может оказаться под угрозой, сообщила исполняющая обязанности администрации самоуправления Гуна Пуце на заседании комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлению.

По ее словам, когда в городе пришла к власти временная администрация, финансовая ситуация там была критической, и предоставленный государством кредит в четыре миллиона не спас ситуацию. Финансовая ситуация оставалась волнообразной, потому что «таблица обязательств была неполной».

Муниципалитет до сих пор должен SIA "Arčers" за строительство центра отдыха. Сумма, вместе со штрафами, составляет около полумиллиона евро, сказал Пуце. Ведутся «конструктивные переговоры» с компанией о разделении платежей.

Пуце признала, что в настоящее время возникла опасная ситуация с реализацией основных функций муниципалитета, поскольку накопились договорные штрафы за ежедневное обслуживание улиц. Во всей своей красе ситуация всплыла недавно, и администрация начала служебное расследование. По словам главы временной администрации, остальным управлениям поручено представить предложения по внесению изменений в бюджеты, а также проводится оценка закупок и проектов для направления средств на выплату этих штрафов.

«В целом можно сказать, что была практика откладывать решение проблем на потом», — охарактеризовал стиль руководства уволенного городского совета Пуце, приведя, в пример, перенос прошлогодних счетов к оплате в этом году.