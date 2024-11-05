Во время строительных работ на месте бывшего лагеря для военнопленных в Резекне, на улице Блауманя, были найдены человеческие кости, сообщили в городском самоуправлении.

В понедельник, около 23 часов, во время строительных работ у дома на улице Блауманя, 5, строители обнаружили на участке, принадлежащем муниципалитету, кости, которые могут быть человеческими останками. Они переданы в Государственную полицию для проведения экспертизы. Муниципалитет заявляет, что во время Второй мировой войны на этом месте был размещен лагерь для военнопленных, а затем пересыльный лагерь.

«Судя по разным источникам, большая часть останков не была перезахоронена, но на месте лагеря был создан мемориал, поэтому найденные кости могут быть останками людей, уничтоженных в лагере», — говорят в муниципалитете.

Строительные работы будут продолжены, но если кости будут найдены опять, строители соберут их в специальные мешки и передадут полиции. После обследования человеческие останки будут перезахоронены.

В муниципалитете обещают, что если строители наткнутся на братские могилы, а не только на отдельные кости, то будет вызван поисковый отряд «Легенда» и строительные работы будут остановлены.