Он отмечает, что из-за планируемых поправок к Закону о социальных услугах и социальной помощи, которые являются частью государственного бюджета на следующий год, положение всех людей с низкими доходами ухудшится.

И хотя общее повышение порога гарантированного минимального дохода (GMI) на два процентных пункта является положительным, оно все равно не обеспечит малоимущим достаточную поддержку для удовлетворения основных потребностей - в питании и в жилье. Со следующего года нуждающийся будет получать только один продуктовый набор в квартал, а не два. А количество пунктов выдачи готовой еды – суповых кухонь – не увеличилось и по-прежнему составляет менее половины от общего числа муниципалитетов.

«Я считаю, что финансовые возможности государства не могут служить единственным критерием при решении вопросов, связанных с обеспечением базовых потребностей», - заявил омбудсмен Юрис Янсонс.

Янсонс также отмечает, что запланированные на 2025 год изменения в расчете жилищного пособия – путем снижения коэффициентов – негативно скажутся не только на домохозяйствах с низким уровнем дохода, но и на некоторых бедных домохозяйствах. В частности, отмечает омбудсмен, речь идет об одиноко проживающих людях пенсионного возраста или инвалидах.

По оценкам омбудсмена, поддержка, оказываемая местными властями людям в оплате жилья, сократится. В результате доля расходов на жилье, которую люди должны покрывать за счет собственных доходов, увеличится.

Омбудсмен согласен с министром благосостояния в том, что социальная поддержка не сокращается в абсолютном выражении, но, по его мнению, в условиях растущей стоимости жизни одного этого недостаточно для достойной жизни человека.

Янсонс обращает внимание на то, что, согласно статистике, прошлый, 2023 год, был особенно трудным в финансовом отношении для семей, подверженных риску бедности, таких как семьи с одним взрослым и детьми. В частности, 76 % семей испытывали трудности с покрытием расходов на жилье. А доля домохозяйств, для которых расходы на жилье являются непосильным финансовым бременем (более 40 % от дохода), значительно возросла.

Согласно законопроектам, поддержанным правительством, порог GMI в следующем году повысится на 15 евро, и решение об этом будет принято парламентом вместе с бюджетным пакетом на следующий год. Также ранее было объявлено, что со следующего года получать продовольственные посылки будут только лица, имеющие статус малоимущего домохозяйства, и лица, находящиеся в кризисной ситуации, в том числе украинцы.