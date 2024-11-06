В Латвии и Литве заметнее всего снизилось потребление продовольственных товаров, тогда как потребление непродовольственных товаров сократилось меньше или, в случае Литвы, оставалось на очень высоком уровне. В Литве потребление продуктов снизилось на 10% по сравнению с пиком августа 2021 года, а в Латвии – на 12% по сравнению с пиком, достигнутым в ноябре 2021 года.

«В настоящее время потребление продуктов питания в Латвии находится на уровне семилетнего минимума, соответствующего весне 2017 года. А вот объем потребления непродовольственных товаров в Латвии всего на 2% ниже пика 2023 года. »

Такой поворот событий является неожиданным, поскольку предполагалось, что резкий рост инфляции и процентных ставок заставит людей сократить ненужные покупки и сосредоточиться на товарах первой необходимости. В данном случае ситуация иная: сегменты непродовольственных товаров в Литве и Латвии выдержали давление инфляции и процентных ставок, тогда как потребление продуктов существенно снизилось.

Снижение потребления продуктов питания объясняется двумя факторами. Во-первых, снятие связанных с COVID-19 ограничений вернуло потребление продуктов питания на допандемический уровень: во время ограничений потребление продуктов питания было выше за счет сокращения посещения ресторанов и кафе. Кроме того, потребление продуктов снизилось из-за того, что инфляция и процентные ставки сильнее всего ударили по жителям с низкими доходами. Это также свидетельствует о неравномерном распределении покупательной способности: часть населения не сократила потребление непродовольственных товаров, несмотря на высокие процентные ставки и инфляцию, в то время как другая часть уменьшила потребление продуктов питания, чтобы хоть как-то свести концы с концами.