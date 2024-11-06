«Снижая на процент взнос во 2-й пенсионный уровень, правительство дает четкий сигнал, что в будущем пенсии будут меньше», - об этом в программе TV24 «Цена денег» сказал председатель комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям Марис Спринджукс.

«А если говорите «А», то скажите и «Б» — так было бы справедливо сказать: люди, подумайте о своей старости! Если вы не вносите достаточные пенсионные платежи, если у вас маленькая зарплата, то вам стоит подумать о другом – купите квартиру и сдайте ее в аренду или вложитесь в акции».

Эта мысль молниеносно распространилась по Интернету, и общественность «взорвалась», видя, как иногда политики живут вдали от реальности – если нет хлеба, ешьте пирожные!

Ja jums ledusskapī nekā nav, tad paņemiet lasi. Ja jums makā nekā nav, tad nopērciet dzīvokli. Ģeniāli. https://t.co/c81sEB7sG9 — Iveta Ozoliņa (@0808Iveta) November 5, 2024

«Если у вас ничего нет в холодильнике, возьмите лосося. Если у тебя в кошельке ничего нет, то покупай квартиру. Гениально», - пишет Ивета Озолиня.

«Вскоре рекомендации сотрудников госучреждений для нуждающихся можно будет собрать в отдельный сборник. Определенно станет бестселлером», - считает другой пользователь.

«Не хочу повторяться про пирожные. По мнению чиновников, пока у человека есть почка, он не беден и может купить квартиру в аренду», - возмущается третий.

«Если каждый месяц откладывать 2000 из зарплаты в 1500 евро, то в конце года экономия составит уже 24 000. 3 года и квартиру можно купить для пенсии», - считает еще один.