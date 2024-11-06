Недавно опубликованное исследование показывает, что отдельные регионы Европы отстали от Латвии по уровню развития. Но некоторые ушли от нее на приличные дистанции.

Размер имеет значение

Страны ЕС часто сравнивают друг с другом. Но картина может быть искажена, если сравнивать небольшие страны, такие как Люксембург, Мальта или наша Латвия, с более крупными, такими как Франция или Польша.

Чтобы точнее отразить ситуацию, в ЕС анализируют данные по регионам. Так можно выявить различия как внутри ЕС, так и внутри отдельных стран, такие, например, как всем хорошо известный разрыв в уровне жизни между востоком и западом в Германии или разницу между севером и югом в Италии.

Латвия – скромная по размерам страна, поэтому ее определили как один из 242 официально установленных регионов Евросоюза. Эстония – тоже один регион. Зато Литва поделена на два региона – столичный и остальная страна.

Неожиданные вещи

Так вот, анализируя эти данные, видишь весьма интересные вещи. Например, то, что по уровню ВВП на душу населения в Латвии дела обстоят лучше, чем во многих регионах Испании, Италии, Греции, а также ряде стран Восточной Европы. Последнее нас, конечно, не удивляет, однако сравнение с Испанией и Италией выглядит интересным.

По данным Евростата, в Латвии на душу населения приходится в год 25 700 евро внутреннего валового продукта в пересчете по паритету покупательской способности, то есть с учетом разницы в ценах. Исходя из этих данных жители ЛР живут богаче, чем жители испанских регионов Андалузии (22 700 евро в п.п.с.), Мурсии (25 000 евро), Кастильи-Ла-Манчи и Эстремадуры.

В Португалии из шести регионов в двух живут беднее, чем в Латвии, – в Центральном (23 900 евро) и в Северном (23 900 евро).

В Италии отстающие от Латвии регионы находятся, естественно, на юге. Это Сардиния (25 000 евро), Сицилия (21 000 евро), Калабрия (20 300), Пулия (22 900 евро) и Кампания (22 200 евро).

Даже в относительно богатой Франции нашелся один регион, который Латвия почти догнала по ВВП на душу населения – Лоррэн, или, как принято называть этот регион в русской традиции – Лотарингия (25 900 евро).

Гонка регионов

Что касается стран Восточной Европы и Греции, то Латвия по ВВП опережает большинство регионов этих государств, обычно за исключением столиц. Например, это верно для Греции, где столичный регион опережает Латвию с 32 000 евро на душу населения, а все остальные – отстают от нее. Примерно такая же ситуация в Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии. Польша и Чехия побогаче. В этих странах не только столицы обходят Латвию, но и еще несколько других регионов.

Эстония оторвалась от Латвии прилично – 30 100 евро ВВП на душу населения в пересчете по п.п.с. С Литвой ситуация интересней. Столичный регион может похвастаться 47 000 евро на душу населения, а остальная Литва имеет только 25 200 евро.

Что касается Северной Европы, Германии, Франции, стран Бенилюкса, Ирландии, Австрии, то Латвия от них отстает очень сильно.

Европа контрастов

В целом в ЕС контрасты от региона к региону весьма велики. Самые высокие уровни регионального ВВП зафиксированы в Европе в основных центрах деловой активности. Так, французский столичный регион Иль-де-Франс (в нем находится Париж) на сегодняшний день имеет крупнейшую экономику (783 млрд евро ВВП в год). За ним следуют северный итальянский регион Ломбардия, включая Милан (440 млрд евро) и южный немецкий регион Обербавария (320 млрд евро).

В ЕС имеется еще четыре региона, где объем производства превышает 250 миллиардов евро: Восточный и Средний (это один регион) в Ирландии, Мадридский регион и Каталония (оба в Испании) и регион Рона – Альпы во Франции.

Три региона с самым высоким уровнем ВВП на душу населения это ирландские Южный регион (101 200 евро на жителя), Восточный и Средний (87 600 евро на жителя), а также Люксембург (90 900 евро на жителя). Столь высокий уровень ВВП связан с присутствием в этих регионах штаб-квартир крупных международных предприятий, а в случае Люксембурга – относительно высокой долей экономического производства, которое обеспечивают нерезиденты.

В ЕС есть еще шесть регионов, где ВВП на душу населения составляет не менее 60 тыс. евро: столичные регионы Чехии, Бельгии, Дании и Румынии, а также Гамбург и Обербавария в Германии. Здесь интересно, что и Восточная Европа, оказывается, способна генерировать у себя прибыль, сравнимую с ведущими деловыми центрами ЕС. Это хорошие новости и для стран Балтии – перспектива есть.

На другом полюсе европейского благополучия, то есть в бедности, прозябают преимущественно в Восточной Европе, а также в Греции. Самая же суровая бедность царит в венгерском регионе Ноград (12 200 евро на душу населения), в Северо-западном регионе Болгарии (14 100 евро), на греческих Северных Эгейских островах (14 500 евро), в Прешовском крае Словакии (15 500 евро).

В середнячках

Отток населения из тех или иных регионов тоже часто свидетельствует о бедности, но и здесь Латвия выглядит относительно неплохо. Евростат использует данные за 2022 год, когда население ЛР выросло за счет украинских беженцев. В 2023 году население ЛР тоже подросло, причем даже и без учета беженцев, правда, крайне незначительно. Впрочем, тут стесняться нечего. Ни одна страна Европы не имеет естественного прироста населения. Если где-то оно и прирастает, то лишь исключительно за счет приезжих.

В Латвии в 2022 году отмечен рост населения в размере 3,9 человек на тысячу жителей, и это где-то примерно средний показатель по ЕС.

Самый большой прирост населения в регионах Германии: 10–14 человек на тысячу местных жителей. Очень хорошо растут по числу жителей также почти все регионы Испании, Ирландии и Португалии.

Интересно, что сильное уменьшение население отмечено на испанских Балеарских островах – Мальорке, Менорке, Ибице. Но там ведь рай земной! Увы, здесь статистика не лукавит. Одно дело увидеть остров в турпоездке, а другое – жить там.

Массовый отток населения отмечен на юге Италии, в Греции, в Болгарии, в ряде регионов Румынии, в большинстве регионов Польши. Сильно уменьшается население в регионах Венгрии, причем даже в Будапеште (минус 21 человек на тысячу жителей за год). Так что проблемы депопуляции нестоличных регионов актуальны не только для Латвии, но и для всей Европы.