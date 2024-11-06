Латвии советуют не прибедняться: население ЛР живет богаче, чем в Андалузии и на Сицилии

Наша Латвия
Дата публикации: 06.11.2024
BB.LV
Недавно опубликованное исследование показывает, что отдельные регионы Европы отстали от Латвии по уровню развития. Но некоторые ушли от нее на приличные дистанции.

Размер имеет значение

Страны ЕС часто сравнивают друг с другом. Но картина может быть искажена, если сравнивать небольшие страны, такие как Люксембург, Мальта или наша Латвия, с более крупными, такими как Франция или Польша.

Чтобы точнее отразить ситуацию, в ЕС анализируют данные по регионам. Так можно выявить различия как внутри ЕС, так и внутри отдельных стран, такие, например, как всем хорошо известный разрыв в уровне жизни между востоком и западом в Германии или разницу между севером и югом в Италии.

Латвия – скромная по размерам страна, поэтому ее определили как один из 242 официально установленных регионов Евросоюза. Эстония – тоже один регион. Зато Литва поделена на два региона – столичный и остальная страна.

Неожиданные вещи

Так вот, анализируя эти данные, видишь весьма интересные вещи. Например, то, что по уровню ВВП на душу населения в Латвии дела обстоят лучше, чем во многих регионах Испании, Италии, Греции, а также ряде стран Восточной Европы. Последнее нас, конечно, не удивляет, однако сравнение с Испанией и Италией выглядит интересным.

По данным Евростата, в Латвии на душу населения приходится в год 25 700 евро внутреннего валового продукта в пересчете по паритету покупательской способности, то есть с учетом разницы в ценах. Исходя из этих данных жители ЛР живут богаче, чем жители испанских регионов Андалузии (22 700 евро в п.п.с.), Мурсии (25 000 евро), Кастильи-Ла-Манчи и Эстремадуры.

В Португалии из шести регионов в двух живут беднее, чем в Латвии, – в Центральном (23 900 евро) и в Северном (23 900 евро).

В Италии отстающие от Латвии регионы находятся, естественно, на юге. Это Сардиния (25 000 евро), Сицилия (21 000 евро), Калабрия (20 300), Пулия (22 900 евро) и Кампания (22 200 евро).

Даже в относительно богатой Франции нашелся один регион, который Латвия почти догнала по ВВП на душу населения – Лоррэн, или, как принято называть этот регион в русской традиции – Лотарингия (25 900 евро).

Гонка регионов

Что касается стран Восточной Европы и Греции, то Латвия по ВВП опережает большинство регионов этих государств, обычно за исключением столиц. Например, это верно для Греции, где столичный регион опережает Латвию с 32 000 евро на душу населения, а все остальные – отстают от нее. Примерно такая же ситуация в Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии. Польша и Чехия побогаче. В этих странах не только столицы обходят Латвию, но и еще несколько других регионов.

Эстония оторвалась от Латвии прилично – 30 100 евро ВВП на душу населения в пересчете по п.п.с. С Литвой ситуация интересней. Столичный регион может похвастаться 47 000 евро на душу населения, а остальная Литва имеет только 25 200 евро.

Что касается Северной Европы, Германии, Франции, стран Бенилюкса, Ирландии, Австрии, то Латвия от них отстает очень сильно.

Европа контрастов

В целом в ЕС контрасты от региона к региону весьма велики. Самые высокие уровни регионального ВВП зафиксированы в Европе в основных центрах деловой активности. Так, французский столичный регион Иль-де-Франс (в нем находится Париж) на сегодняшний день имеет крупнейшую экономику (783 млрд евро ВВП в год). За ним следуют северный итальянский регион Ломбардия, включая Милан (440 млрд евро) и южный немецкий регион Обербавария (320 млрд евро).

В ЕС имеется еще четыре региона, где объем производства превышает 250 миллиардов евро: Восточный и Средний (это один регион) в Ирландии, Мадридский регион и Каталония (оба в Испании) и регион Рона – Альпы во Франции.

Три региона с самым высоким уровнем ВВП на душу населения это ирландские Южный регион (101 200 евро на жителя), Восточный и Средний (87 600 евро на жителя), а также Люксембург (90 900 евро на жителя). Столь высокий уровень ВВП связан с присутствием в этих регионах штаб-квартир крупных международных предприятий, а в случае Люксембурга – относительно высокой долей экономического производства, которое обеспечивают нерезиденты.

В ЕС есть еще шесть регионов, где ВВП на душу населения составляет не менее 60 тыс. евро: столичные регионы Чехии, Бельгии, Дании и Румынии, а также Гамбург и Обербавария в Германии. Здесь интересно, что и Восточная Европа, оказывается, способна генерировать у себя прибыль, сравнимую с ведущими деловыми центрами ЕС. Это хорошие новости и для стран Балтии – перспектива есть.

На другом полюсе европейского благополучия, то есть в бедности, прозябают преимущественно в Восточной Европе, а также в Греции. Самая же суровая бедность царит в венгерском регионе Ноград (12 200 евро на душу населения), в Северо-западном регионе Болгарии (14 100 евро), на греческих Северных Эгейских островах (14 500 евро), в Прешовском крае Словакии (15 500 евро).

В середнячках

Отток населения из тех или иных регионов тоже часто свидетельствует о бедности, но и здесь Латвия выглядит относительно неплохо. Евростат использует данные за 2022 год, когда население ЛР выросло за счет украинских беженцев. В 2023 году население ЛР тоже подросло, причем даже и без учета беженцев, правда, крайне незначительно. Впрочем, тут стесняться нечего. Ни одна страна Европы не имеет естественного прироста населения. Если где-то оно и прирастает, то лишь исключительно за счет приезжих.

В Латвии в 2022 году отмечен рост населения в размере 3,9 человек на тысячу жителей, и это где-то примерно средний показатель по ЕС.

Самый большой прирост населения в регионах Германии: 10–14 человек на тысячу местных жителей. Очень хорошо растут по числу жителей также почти все регионы Испании, Ирландии и Португалии.

Интересно, что сильное уменьшение население отмечено на испанских Балеарских островах – Мальорке, Менорке, Ибице. Но там ведь рай земной! Увы, здесь статистика не лукавит. Одно дело увидеть остров в турпоездке, а другое – жить там.

Массовый отток населения отмечен на юге Италии, в Греции, в Болгарии, в ряде регионов Румынии, в большинстве регионов Польши. Сильно уменьшается население в регионах Венгрии, причем даже в Будапеште (минус 21 человек на тысячу жителей за год). Так что проблемы депопуляции нестоличных регионов актуальны не только для Латвии, но и для всей Европы.

Григорий Антонов
