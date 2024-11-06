Сениоры, которые работают и получают пенсию, судя по всему, могут оказаться в проигрыше после принятия новых налоговых поправок. На минувшей неделе Сейм уже концептуально одобрил пакет поправок к законам, относящийся к бюджету-2025.

Начнем с хорошей новости: законопроект предусматривает с 2025 года увеличение необлагаемого минимума пенсионера от 500 евро в месяц (6000 евро в год) до 1000 евро в месяц (12 000 евро в год).

Кто выиграет от налоговых новшеств

Министерство финансов в связи с этим приводит такие расчеты:

Пример 1: при пенсии 750 евро (брутто) в нынешнем году конкретная сениора на руки получает 700 евро. Потому что сейчас действует необлагаемый минимум 500 евро, и сумма сверх него (в данном случае 200 евро) облагается подоходным налогом в 20%, что составляет 50 евро.

В 2025 году при той же пенсии, но необлагаемом минимуме в 1000 евро эта сениора на руки получит все 750 евро целиком. То есть «прибавка» для нее с нового года составит 50 евро.

Пример 2: при пенсии 1000 евро (брутто) конкретный пенсионер сейчас платит 100 евро подоходного налога. И получает на руки 900 евро.

Понято, что при необлагаемом минимуме в 1000 евро в следующем году он получит на руки всю свою пенсию целиком. «Прибавка» для него – 100 евро.

Но тут возникает вопрос: а что будет с получателями небольших пенсий в 400–500 евро, которых сейчас порядка четверти сениоров. От повышения необлагаемого минимума «прибавки» к пенсии они не получат.

Зачастую они вынуждены работать, а подоходные налоги с зарплат ведь увеличиваются.

«Пенсия маленькая – работаю. И тут повышают налог!»

В редакции разных СМИ поступают жалобы от работающих сениоров, которые недовольны грядущим ростом подоходного налога.

Причины очевидны: сейчас у работающего пенсионера подоходный налог тоже удерживается с каждого евро зарплаты, но пока еще по ставке 20%. Однако налоговые изменения предусматривают: с 1 января 2025 года это будет 25,5%. Как и у всех остальных работников.

Байба Светлана Розенберга, представитель Рижского альянса активных пенсионеров Rasa

– Доходы у работающих пенсионеров могут снизиться. Ведь сениоры, которые получают пенсии, но находят в себе силы работать, получают зарплаты – но в отличие от остальных работников, они не имеют необлагаемого минимума. И если пока из зарплат пенсионеров вычитались 20% подоходного налога, то впредь им, видимо, придется платить с зарплаты 25,5%.

Я считаю, что со стороны государства подло так поступать: человек крутится, рассчитывает, не просит помощи у детей, не просит у самоуправления, не просит у государства, старается экономить, чтобы ему хватило на выживание, – все же следовало бы их поберечь и не облагать зарплату работающих пенсионеров таким большим подоходным налогом с населения – 25,5%, потому что это очень большой прирост.

Как могут «зачесть» необлагаемую тысячу

Как поясняет государственный портал lvportals.lv, действительно, зарплата сениоров с 2025 года, очевидно, будет облагаться налогом в размере 25,5%. (Более высокая ставка в 33% предназначена для дохода свыше 105 300 евро в год).

Таким образом, если пенсионер работает, то его зарплату облагают подоходным налогом с первого евро (после вычета ставки 9,25% обязательных взносов государственного социального страхования).

Однако и для них может быть польза от повышения необлагаемого минимума. «Если у пенсионера несколько доходов, то подоходный налог применяется в суммарном порядке к годовому доходу при подаче декларации. Если пенсия будет меньше 1000 евро в месяц, то часть не облагаемого налогом минимума пенсионера можно будет применить к зарплате, уменьшив облагаемый налогом доход».

Впрочем, «бюджетный пакет» пока одобрен только концептуально. Вполне возможно, последуют еще какие-то нюансы.

Окончательное чтение проекта Государственного бюджета на 2025 год, а также 31 сопутствующий законопроект в Сейме планируется принять 4 декабря.