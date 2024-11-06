Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Объявлена программа Дня Лачплесиса в Риге 3 1529

Наша Латвия
Дата публикации: 06.11.2024
LETA
Изображение к статье: Объявлена программа Дня Лачплесиса в Риге
ФОТО: LETA

В День Лачплесиса в Риге пройдут праздничные мероприятия - концерты различных коллективов, минута памяти, торжественное поднятие государственного флага и праздничный концерт "Перекликаясь через Даугаву" в парке Узварас, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

В концерте примут участие виолончельная группа "Melo M", группа "Tautumeitas", группа барабанщиков и волынщиков "Auļi", а в конце мероприятия прозвучат песни из проекта "Прислушайся к метели душ" в исполнении Рейниса Сеянса, Яниса Шипкевица, Goran Gora, Linda Leen, Мариса Михелсонса, "Sudden Lights", "Musiqq" и др.

Мероприятия Дня Лачплесиса начнутся с богослужения в Домском соборе. С 12:00 до 12:30 состоится торжественная церемония смены караула у памятника Свободы, а затем дефиле оркестра штаба Национальных вооруженных сил (НВС) и солдат службы гособороны.

С 15:00 до 16:00 памятное мероприятие пройдет на Судрабкалниньше на пересечении улицы Слокас и проспекта Курземес. На мероприятии выступят духовой оркестр штаба НВС и хор девочек Домского собора "Tiara".

В этот день концерты пройдут и в культурных центрах столицы - в Малой гильдии, в парке Дворца культуры "Зиемельблазма" и Домском соборе.

Одно из центральных мероприятий Дня Лаплесиса в Риге пройдет в парке Узварас. В 18:30 здесь состоится торжественное поднятие государственного флага, к собравшимся обратятся официальные лица, а затем состоится праздничный концерт.

Завершающим мероприятиям Дня Лачплесиса станет концерт в церкви Св. Иоанна, где в 20:00 молодежный хор "Balsis" исполнит кантату "Боже, земля твоя горит!".

×
Читайте нас также:
#День Лачплесиса
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
3
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Святой Николай
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео